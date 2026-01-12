AI催動 記憶體上游下游全都旺
AI對記憶體需求龐大，導致全球記憶體晶片供給嚴重短缺，本季DRAM價格最多將較上季大漲55%，漲幅「前所未見」。法人看好，記憶體晶片報價持續暴漲，相關廠商勢必更仰賴後段封測廠配合出貨，即便封測廠要求調升價格，晶片廠也多會埋單，讓整個產業從上游晶片製造到下游封測全面火熱。
研調機構集邦科技（TrendForce）估計，本季DRAM均價將比去年第4季提高50%至55%。集邦分析師許家源表示，記憶體價格的這種增幅「前所未見」。
他指出，記憶體製造商對伺服器和高頻寬記憶體（HBM）的青睞程度，勝過消費端，因為這些方面的需求成長潛能較高，且雲端服務供應商對價格較不敏感。
AI晶片所需的HBM，要求遠高於消費型筆電和智慧手機的記憶體。HBM的製造程序複雜，美光須在單一晶片上，堆疊12-16層記憶體，形成「立方體」（cube），意味著美光每生產1位元的HBM，必須放棄3位元以上的傳統記憶體。
記憶體大廠美光商業長薩達納（Sumit Sadana）說：「在3比1的關係下，我們增加HBM供應時，非HBM的供給會減少。」
巴隆周刊（Barron's）專欄作家金泰（Tae Kim）在X平台表示，惠普（HP）管理層據傳已告知美國銀行，計劃向陸廠購買記憶體模組，因應記憶體短缺，暗示該公司正採取初步行動，尋求美光、三星電子、SK海力士以外的供應來源。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言