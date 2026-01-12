嘉科二期環評 闖關
為使台積電（2330）新一代先進封裝廠續留嘉義，環境部今（12）日將審查南科嘉義園區二期環境影響說明書，根據書面資料，嘉科二期預計今年底動工，拚2031年下半年完工；另同步進行中的嘉科一期則預計2029年底完工。
環境部今日針對「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫環境影響說明書」召開專案小組第二次環評初審會議。
因應AI需求，台積電將嘉義鎖定為先進封裝重要基地，在南科嘉義一期興建兩座封裝廠後，南科也啟動南科嘉義二期計畫前置作業，去年7月正式盤點完成二期用地。
嘉科一期預估2029年底完工，嘉科二期預計今年底動工後，規劃2031年下半年完工。
周邊計畫部分，擴大縣治特區第一開發區則是在今年下半年動工、第二開發區則是2027年開始動工後，分別於2030年底、2032年完工，至於高鐵特區產專區則預計今年動工，2028年一期營運、2030年二期營運、2032年全區營運。
也就是，依據開發時程，擴大縣治特區預計可於嘉科園區完工後一年內完成開發，足以支應園區逐步提升之進駐人口。
另外受環評委員質疑用水部分，由於嘉義二期需水量4萬CMD，南科規劃正式營運後由嘉義海淡廠提供海淡水3.4萬噸、自產再生水0.5萬噸、來自自來水的民生用水0.1萬噸，工業用水朝使用100％多元水源為目標。
嘉科二期定位是引進高速寬頻網路（B5G、6G）、AI、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業。
