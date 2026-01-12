快訊

蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

嘉科二期環評 闖關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為使台積電（2330）新一代先進封裝廠續留嘉義，環境部今（12）日將審查南科嘉義園區二期環境影響說明書，根據書面資料，嘉科二期預計今年底動工，拚2031年下半年完工；另同步進行中的嘉科一期則預計2029年底完工。

環境部今日針對「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫環境影響說明書」召開專案小組第二次環評初審會議。

因應AI需求，台積電將嘉義鎖定為先進封裝重要基地，在南科嘉義一期興建兩座封裝廠後，南科也啟動南科嘉義二期計畫前置作業，去年7月正式盤點完成二期用地。

嘉科一期預估2029年底完工，嘉科二期預計今年底動工後，規劃2031年下半年完工。

周邊計畫部分，擴大縣治特區第一開發區則是在今年下半年動工、第二開發區則是2027年開始動工後，分別於2030年底、2032年完工，至於高鐵特區產專區則預計今年動工，2028年一期營運、2030年二期營運、2032年全區營運。

也就是，依據開發時程，擴大縣治特區預計可於嘉科園區完工後一年內完成開發，足以支應園區逐步提升之進駐人口。

另外受環評委員質疑用水部分，由於嘉義二期需水量4萬CMD，南科規劃正式營運後由嘉義海淡廠提供海淡水3.4萬噸、自產再生水0.5萬噸、來自自來水的民生用水0.1萬噸，工業用水朝使用100％多元水源為目標。

嘉科二期定位是引進高速寬頻網路（B5G、6G）、AI、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業。

嘉義 台積電

延伸閱讀

柯文哲嘉義地藏庵參拜 熱情民眾合影簽名展現凝聚力

柯文哲拜會陳家平 藍白陣營加速整合嘉義市長選情

KK詐騙園區635處據點 緬甸宣布全數炸毀

嘉義首座大型 Outlet 「華泰名品城」開幕時間首曝光！交通、品牌資訊1次看打造旅遊新地標

相關新聞

記憶體封測掀漲價大潮 力成、華東、南茂調價三成

記憶體晶片缺貨大漲價熱潮，蔓延至下游封測領域。受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠加足馬力衝刺出貨...

AI催動 記憶體上游下游全都旺

AI對記憶體需求龐大，導致全球記憶體晶片供給嚴重短缺，本季DRAM價格最多將較上季大漲55%，漲幅「前所未見」。法人看好...

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

鴻海AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%...

信驊大咬代理式AI商機

輝達全新AI平台Rubin今年開始量產出貨，同時推出BlueField-4晶片，象徵Rubin平台商機將從既有的AI算力...

「AI 缺電荒」馬斯克強攻儲能 台達電、光寶等接單可期

AI算力愈來愈強，對電力需求同步激增，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克繼釋出太空AI構想，要靠把伺服器送上太空...

馬斯克強攻儲能 錸德、大同扮助攻部隊

特斯拉執行長馬斯克高喊儲能是解決AI用電荒的關鍵，錸德、大同這兩大台灣老牌集團將扮演奇兵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。