政策髮夾彎…美不禁陸無人機 國內協力廠短線恐承壓
美國限制大陸無人機政策出現髮夾彎，台鏈有壓。外電報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）撤銷禁止大疆、道通智能等大陸暨國外新型無人機暨零組件進口案，業內認為，此舉短線將對台灣無人機供應鏈產生衝擊。
台灣無人機供應鏈包括雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太、亞光（3019）、事欣科（4916）、中光電（5371）、盛群（6202）、碳基、邑錡（7402）等，先前都曾因美國禁止大陸無人機暨其無人機供應鏈而受到市場資金追捧，去年下半年起在相關題材的拉動下而大漲一波。
FCC去年12月以國家安全為由，禁止大疆、道通智能（Autel）等新型外國無人機及關鍵零件進口，其中，大疆是全球無人機製造龍頭，在美國商用無人機市占率超過50%。若遭美方列管，意味大疆、道通智能及其他外國無人機公司將無法獲得FCC批准在美國銷售新型無人機或零組件，市場原本認為對台灣無人機產業是好消息。
不過，近期美方已撤回上述管制計畫。知情人士透露，美方相關政策轉彎，可能與規劃於4月舉行的川習會有關。
面對美方政策髮夾彎，台灣無人機業者仍信心喊話，強調大疆在美主攻商用無人機，台美合作領域多為軍用無人機，性質大不相同，此事件對台鏈「心理衝擊」層面大於實質意義。
業內人士指出，美國即使未來全面撤銷進口無人機禁令，在軍用無人機的領域也不可能和紅鏈合作，這仍是台廠最大機會，因此，台灣供應鏈短線雖然有壓，長線仍舊可期。
台灣無人機業者指出，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，不少台商也都積極搶攻美國市場。
以雷虎為例，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案；俄亥俄州無人機零件廠預計今年第2季投產，希望將來美國無人載具市場營收與台灣市場相當。
供應鏈分析，台灣無人機業者也不是只有美國市場，各廠商也都積極參與政府無人載具標案，例如2025年6月中科院舉辦的「比武大賽」，多家台廠於蘇澳外海展示水面無人載具，也積極爭取軍備局近5萬台的無人機標案。
