「AI 缺電荒」馬斯克強攻儲能 台達電、光寶等接單可期

AI算力愈來愈強，對電力需求同步激增，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克繼釋出太空AI構想，要靠把伺服器送上太空並使用天上的太陽能解決電力問題之後，高喊地面儲能也是關鍵，藉此應對地球上電力不足問題。

業界認為，馬斯克要布下「天羅（太空太陽能）地網（地表儲能）」衝AI電力，台廠中，電源雙雄台達電（2308）、光寶（2301）可望擔綱要角，營運衝鋒。

台達電與光寶都是特斯拉儲能供應鏈。台達電不僅切入AI資料中心儲能領域，與特斯拉在充電樁部分也有展開合作。光寶則供應PSU電源與BBU儲能模組，也與特斯拉有密切合作關係。

馬斯克釋出太空AI概念之後，引發市場關注。綜合外電報導，他在接受網路媒體訪問時更進一步宣揚儲能的重要性，認為電力在AI時代扮演要角，強調「未來的核心貨幣不是美元，而是『瓦特（Wattage）』」。

業界分析，當前全球瘋搶AI晶片，但就算買足了晶片，少了充裕的電力支援，再強的GPU或ASIC也英雄無用武之地，在太空AI尚未成熟、現有發電設施無法滿足地球上AI用電需求下，儲能成為地球上支持AI發展的重要憑藉。

馬斯克認為，當前人類正處於「技術奇點」，AI與機器人均已不可阻擋，成為未來的科技趨勢，其中，AI需要極大的電力可透過太空來解決，而地球的電力則要靠儲能解決。

馬斯克強調，電力生成是目前的頭號限制AI發展的因素，而人們低估增加電力供應的難度，因此在未來兩年，誰能解決電力和冷卻，誰就能贏得AI戰爭。

為了追趕這種效率，馬斯克甚至在他投資的AI新創xAI旗下數據中心自建電廠，凸顯電力在AI發展重要性。馬斯克正積極強化儲能布局，特斯拉已成為全球儲能系統整合商龍頭。

據統計，特斯拉去年儲能裝機量達46.7GWh，年增48%，全球市占率約15%、北美市占率約40%，目前仍正在全球各地建立多座「儲能超級工廠（Megafactory）」。

法人指出，特斯拉之所以能在全球儲能市場保持領先地位，主因本身在電動車製造中，累積非常豐富的電池技術與規模生產經驗，並轉移到儲能領域，進而使軟硬體技術比其他競爭對手更為優異，成為客戶心中的首選。