信驊大咬代理式AI商機
輝達全新AI平台Rubin今年開始量產出貨，同時推出BlueField-4晶片，象徵Rubin平台商機將從既有的AI算力拓展到資料儲存系統，北美四大雲端服務商（CSP）已確定下單，讓代理式AI（Agentic AI）系統將隨著AI記憶體商機全面崛起。台廠中，股王信驊（5274）打入BlueField-4供應鏈，將搭上這波代理式AI浪潮。
據悉，BlueField-4當中整合輝達自行開發的Grace晶片、Spectrum-X乙太網路架構之外，還加上了信驊BMC晶片，讓信驊未來將有機會持續擴大搶進AI伺服器商機。
法人表示，信驊、輝達於BlueField-3就開始合作，但當時代理式AI市場規模不如現在受重視，隨記憶體在輝達下世代平台扮演吃重角色，BlueField-4有機會成為信驊BMC晶片出貨新引擎。
輝達執行長黃仁勳認為，生成式AI已經進入人類生活，未來生成式AI將不再只有短期記憶，而是將具備長期記憶能力，讓長期記憶功能的代理式AI商機快速崛起。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言