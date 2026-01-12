信驊大咬代理式AI商機

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

輝達全新AI平台Rubin今年開始量產出貨，同時推出BlueField-4晶片，象徵Rubin平台商機將從既有的AI算力拓展到資料儲存系統，北美四大雲端服務商（CSP）已確定下單，讓代理式AI（Agentic AI）系統將隨著AI記憶體商機全面崛起。台廠中，股王信驊（5274）打入BlueField-4供應鏈，將搭上這波代理式AI浪潮。

據悉，BlueField-4當中整合輝達自行開發的Grace晶片、Spectrum-X乙太網路架構之外，還加上了信驊BMC晶片，讓信驊未來將有機會持續擴大搶進AI伺服器商機。

法人表示，信驊、輝達於BlueField-3就開始合作，但當時代理式AI市場規模不如現在受重視，隨記憶體在輝達下世代平台扮演吃重角色，BlueField-4有機會成為信驊BMC晶片出貨新引擎。

輝達執行長黃仁勳認為，生成式AI已經進入人類生活，未來生成式AI將不再只有短期記憶，而是將具備長期記憶能力，讓長期記憶功能的代理式AI商機快速崛起。

