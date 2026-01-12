鴻海今年AI伺服器營收拚倍增
鴻海（2317）AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%，持續成為推動業績成長的主力產品。
據悉，鴻海AI布局持續擴大，其輝達AI伺服器機櫃市占率將由去年的超過四成，首度挑戰五成大關，主要動能來自Meta、Google、甲骨文與微軟等雲端服務供應商，出貨產品包括上半年的GB300、下半年的Rubin，以及ASIC伺服器等。
美系外資認為，鴻海在輝達AI伺服器穩居最有利地位，市占率持續提升，例如包括Meta的GB300 AI伺服器機櫃，以及Google的下世代Rubin AI伺服器機櫃，加上目前兩大重要CSP客戶，即甲骨文與微軟都會持續在2026年貢獻業績。
ASIC伺服器方面，外資認為，鴻海也將贏得更多專案，例如打入Google的張量處理器（TPU）伺服器供應鏈，下一代的TPU即v7目前正在量產之中，而其他的ASIC伺服器專案，例如微軟在未來幾季也可望加入。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言