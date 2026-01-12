鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%，持續成為推動業績成長的主力產品。

據悉，鴻海AI布局持續擴大，其輝達AI伺服器機櫃市占率將由去年的超過四成，首度挑戰五成大關，主要動能來自Meta、Google、甲骨文與微軟等雲端服務供應商，出貨產品包括上半年的GB300、下半年的Rubin，以及ASIC伺服器等。

美系外資認為，鴻海在輝達AI伺服器穩居最有利地位，市占率持續提升，例如包括Meta的GB300 AI伺服器機櫃，以及Google的下世代Rubin AI伺服器機櫃，加上目前兩大重要CSP客戶，即甲骨文與微軟都會持續在2026年貢獻業績。

ASIC伺服器方面，外資認為，鴻海也將贏得更多專案，例如打入Google的張量處理器（TPU）伺服器供應鏈，下一代的TPU即v7目前正在量產之中，而其他的ASIC伺服器專案，例如微軟在未來幾季也可望加入。

