矽品馬拉松開箱二林廠 領航AI封測預約7,000科技人才

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
矽品馬拉松開箱二林標竿廠，見證規模宏大的科技堡壘。矽品／提供
全球知名封測大廠矽品精密，11日舉辦第八屆冠名贊助「矽品半程馬拉松活動」，這場賽事不只是企業運動文化傳承，已從內部活動昇華為連結地方的橋梁，期盼透過大型路跑活動與在地共榮的同時，也向外界展示矽品AI戰略基地-矽品二林廠。

董事長蔡祺文領跑，與5,000名跑者從矽品二林廠起跑，強大的擴廠動能，更象徵矽品封測長跑賽道邁向AI新紀元。活動也邀請日本知名路跑網紅「Tomo Runs Taiwan!」首次開箱路跑體驗，擴大活動影響力。

據了解，蔡祺文長年積極推動企業運動文化，多年來路跑成為公司的一項傳統，蔡祺文認為跑步是一場與自己的對話，馬拉松需要的不是短期衝刺，更看重持之以恆的耐力與韌性，這也是公司應變AI浪潮時，穩健前行、持續突破的底氣。

現場跑者環繞矽品二林廠跑步的同時，可親眼看見這座規模宏大的科技堡壘，開發面積佔地達27公頃，規劃成五大廠區，擁有AI先進封裝與自動化產線，是矽品作為全球供應鏈關鍵核心地位不可或缺的AI標竿領航基地。

矽品二林廠預計2027年全面運轉，容納7,000名員工，總投資金額超過千億元，可大幅提升矽品先進封裝測試產能，成為彰化地區經濟轉型的關鍵引擎，帶來高科技就業機會與人才回流，帶動周邊經濟、交通建設的升級。

今天現場也邀請到彰化縣長王惠美，縣長特別感謝矽品精密落腳彰化、深耕彰化，舉辦如此盛大的路跑。王惠美表示，矽品不僅為世界知名封測大廠，更持續在擴廠，讓彰化鄉親就近就能在家鄉找到好工作，帶來大量工作機會。此外，今日路線精心規劃途經木棉花道與自行車路線，沿途都可盡情欣賞彰化獨特的田園風光。

二林鎮長蔡詩傑提到，矽品二林廠的設立至今，不僅為二林帶來大量的就業機會，也讓彰化不斷朝向科技產業邁進，讓年輕人能留在家鄉打拼奮鬥，還能照顧家裡回饋社會。今天看到矽品馬拉松吸引了如此多的人潮參與，讓更多人看見二林的美，也展現了矽品與彰化的緊密連結，且矽品仍持續投入與擴廠，相信彰化的未來發展將更加蓬勃，未來可期。

矽品精密行政長簡坤義表示，矽品二林廠將是矽品面向未來的AI核心標竿廠，並與新竹、台中、彰化、雲林等地廠區聯動，將原本屬於都會區的高科技職缺帶進南彰，人才在地化是公司的終極目標，讓優秀的在地子弟不用離鄉背井，就能擁抱世界級AI科技舞台。

二林廠的發展，是矽品精密扎根地方、鏈結全球的重要里程碑，也見證AI驅動封測進化的無限可能，矽品二林馬拉松，跑出南彰化的科技新活力，相信彰化未來科技，將從這裡啟動。

日本路跑網紅Tomo Runs Taiwan!首次開箱「2026矽品半程馬拉松」路跑體驗。矽品／提供
彰化縣長王惠美(左2)、矽品董事長蔡祺文(中)等人為2026矽品半程馬拉松賽事領跑。矽品／提供
矽品 彰化 馬拉松 AI 路跑 封測

