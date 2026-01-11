5年489億元推新十大建設 賴總統：醫療與科技聯手成為下一座護國群山

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
賴清德總統今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，他在致詞時表示，政府要在科技基礎之上推出AI新十大建設，將推動智慧醫療的發展。記者余承翰／攝影
賴清德總統11日上午出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，肯定該論壇議題多元、跨境結合，是臺灣大健康產業推動的重要平台，並表示，政府推動5年489億元健康台灣深耕計畫及AI新十大建設，盼醫療與科技結合，強強聯手成為下一座護國群山，讓臺灣邁向更具競爭力的未來。

賴總統致詞時表示，今天非常高興受邀出席諾貝爾大健康論壇，該論壇自2017年創辦，現在已經是臺灣大健康產業推動的重要平台，這論壇的成功有三個因素。第一，是跨境結合，由在臺灣已經有成就的諾貝爾醫療體系結合在國際上佔有一席之地的科技大廠鴻海公司共同舉辦。第二，是議題多元；今天論壇議題包括「眼視光暨智慧醫療」與「美容暨抗衰老醫療」，可以看到主辦單位突破的勇氣，及醫界持續推動健康治理創新。第三，是成功落地的智慧醫療方案。例如眼視光暨智慧醫療，結合諾貝爾醫療集團在醫療服務方面的經驗、鴻海集團的AI科技及高醫的醫療研究，發展出AI眼科輔助診斷儀器及AR智慧眼鏡，這些都是共同合作的成果。並祝福今年的論壇圓滿成功、成果豐碩，讓智慧醫療產業能夠更上一層樓，不僅造福臺灣民眾，也能夠嘉惠全球民眾。

談及政府在智慧醫療方面所做的努力，賴總統指出，在上任後即在總統府成立健康台灣推動委員會，希望集合醫界、科技界、社會各界的力量，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱臺灣。目標是減少國人平均餘命不斷延長下的不健康年數，讓國人活多久就健康多久。政府也推動5年489億元的健康台灣深耕計畫，分為四個面向，包括第一，人才培育；第二，改善醫療環境，讓醫界有更寬廣的服務空間，提高醫療服務品質造福人民；第三，智慧醫療、第四，社會責任及醫療永續。健康台灣深耕計畫去年已開始實施，通過智慧醫療領域案件共197件、金額約29.4億元，改善臨床流程，增進臨床服務效能，提高服務品質以造福民眾。

賴總統接著說，在科技及AI方面，政府推出AI新十大建設。根據Numbeo的調查顯示，臺灣已經連續8年在全球醫療照護指數評比都位居世界第一，這是醫界持續不斷努力的成果；科技業也是如此，臺灣的半導體、資通訊或是電子零組件在國際上也佔有一席之地。臺灣何其有幸，有醫界的努力，又有產業界、科技界的努力。政府希望在科技基礎上推出AI新十大建設，厚植國力的同時，也迎接全球智慧化新時代的來臨，並奠定臺灣在國際上居於領先的競爭優勢。

賴總統提到，政府有四個基本工作要做，第一，要栽培人才，希望在2040年之前能夠培養出50萬個AI人才，國家算力中心亦已於新市科學園區正式開始運作，未來國家AI資料中心也將於臺南沙崙啟用，促進全臺均衡發展。第二，也聚焦矽光子、量子運算以及機器人等三項重要關鍵技術發展，最終目標首先要建立AI人工智慧生態系，培育可創造兆元產值的軟體產業及創新創業平台；第三，協助臺灣一百萬家中小微型企業導入人工智慧，全面提升競爭力；第四，打造智慧生活圈，未來在食衣住行育樂、醫療、國防等各面向皆能廣泛應用人工智慧，這正是AI新十大建設的核心目標。

賴總統指出，未來也將持續推動智慧醫療與科技產業的發展，AI新十大建設不僅將協助奠定基礎建設，也將進一步深化關鍵技術研發。政府將與各界攜手合作，鼓勵更多年輕人投入創新創業，共同打造具備智慧生活圈的臺灣。

在推動智慧醫療產業方面，政府也進行多項法規修訂及制定新法案，包括2021年大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，內容涵蓋留才攬才、投資抵減、研發及設備抵減等4大面向，擴大適用範圍，推動生技醫藥產業及智慧醫療發展。此外，2024年亦通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，促進再生醫療、精準醫療及智慧醫療蓬勃發展。

賴總統表示，無論是半導體、資通訊或ICT產業，所謂的護國群山並非單一企業，而是整個產業生態鏈。展望未來，醫療與科技的結合具備成為下一座護國群山的條件，透過強強聯手，政府將與各界並肩努力，共同推動臺灣邁向更具競爭力的未來。

