四位台積電美國年輕工程師 幫遠赴外打拚同仁找回故鄉味

聯合報／ 特派記者簡永祥／拉斯維加斯10日電
在賭場中國城餐飲圈早有名氣的「義美冠軍」老闆楊褒曼，在台積電四位女性年輕工程師協助下，已架設台積電亞利桑那州廠團購網，串連能嚐到故鄉味的聯結。特派記者簡永祥／攝影
在賭場中國城餐飲圈早有名氣的「義美冠軍」老闆楊褒曼，在台積電四位女性年輕工程師協助下，已架設台積電亞利桑那州廠團購網，串連能嚐到故鄉味的聯結。特派記者簡永祥／攝影

對遠赴美國打拚的台積電員工來說，能嚐到故鄉味，是多麼幸福的事。去年耶誕連續佳節，四位台積電女性年輕工程師到內華達州的拉斯維加斯度假，到當地的知名中國城吃早餐，對這家專做台式早午餐的餐點感到驚艷，這正是他們苦思萬想，最想吃到家鄉味。於是央請幫這家公司老闆娘能架設團購網，讓更多的台積電員工也能透過家鄉美食，一解鄉愁。

這四位年輕工程師還擔心老闆不會架設網站，甚至主動幫她建位台積電亞利那州廠團購群組，串起這份情緣。

這家在賭場中國城餐飲圈早有名氣的「義美冠軍」老闆正是名歌手楊耀東的姐姐楊褒曼。楊褒曼說起此時，更自豪地她第一次見到這四位女生說，「不用講，我一看就知道你們是台積電的。」她笑著說，她並不是看名片，而是語氣、神情與那種長工時累積出來的節奏感。

原本只是想「找點台灣味」，這次相遇卻慢慢變成一件被認真對待的事。

楊褒曼不是沒嘗試過與企業窗口合作。她曾主動規劃菜單、聯繫人資，希望能為工程師提供平價、實用的餐食選項，卻始終卡在流程中斷。這次卻是四位年輕工程師先行動。

她們協助楊褒曼重新設計方向，成立團購群組，從工程師的生活節奏出發，規劃「回家就能煮」的冷凍品項：水餃、鍋貼、粽子、燒餅油條，價格壓低、份量實在，一包帶回家，就是一餐，也是一份熟悉的安定感。

更讓楊褒曼感動的是，這些年輕工程師不只是轉單，她們親自撰寫介紹文字，解釋為什麼一包冷凍水餃，對離鄉背井的人如此重要。她第一次看完文字時忍不住紅了眼眶。

「那不是工作交辦，是心意。」她說。

楊褒曼為了所做的食物能保持運送過程不會產生問題，第一趟她還特地親自開車配送開車送達，並在去年12月底完成第一筆近6萬元的訂單 。楊褒曼說：「這不是效率問題，而是態度。」「我一定要自己去，才知道他們需要什麼。」

楊褒曼說，她自己45年前因老公過世，帶著一對子女遠到美國打拚，深知離鄉工作不容易，她比誰都懂。

楊褒曼出身空軍眷村，牛肉麵是她最早、也是最深的記憶。赴美後，她沒有背景、沒有資源，從最基層做起，觀察、學習、交學費，一步步累積技術與信任。

冠軍牛肉麵是她在美國開的第一家餐廳。餐廳開幕初期，她直接住在店裡，三張椅子併起來睡了兩年。她常說：「在美國，不怕沒背景，只怕不肯做。」

這樣的拚勁，也延伸到她對員工的承諾。疫情期間，她囤好物資、發鑰匙給員工，確保每個人都能照顧好家庭。多年來，她甚至送房子給長期跟隨她的大廚，因為她相信：「沒有他們，就沒有我。」

如今，團購仍在進行，她也計畫進一步發展以外帶、冷凍為主的模式，讓更多台積電工程師能用合理的價格，把一口熟悉的味道帶回家。

從眷村的一碗牛肉麵，到跨越太平洋的冷凍水餃，楊褒曼認為最有意義的並不是生意，而是一條把人留住、把心暖起來。餐廳招牌刻意打上台灣第一的斗大字樣，她更想藉此情緣，讓這四位想找回故鄉味的年輕工程師，也同樣傳達台灣第一的精神。

在賭場中國城餐飲圈早有名氣的「義美冠軍」老闆楊褒曼，在台積電四位女性年輕工程師協助下，已架設台積電亞利桑那州廠團購網，串連能嚐到故鄉味的聯結。圖為聯結網站。特派記者簡永祥／攝影
在賭場中國城餐飲圈早有名氣的「義美冠軍」老闆楊褒曼，在台積電四位女性年輕工程師協助下，已架設台積電亞利桑那州廠團購網，串連能嚐到故鄉味的聯結。圖為聯結網站。特派記者簡永祥／攝影
在賭場中國城餐飲圈早有名氣的「義美冠軍」主要經營台式早午餐。特派記者簡永祥／攝影
在賭場中國城餐飲圈早有名氣的「義美冠軍」主要經營台式早午餐。特派記者簡永祥／攝影

台積電 工程師 美國

