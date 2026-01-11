Arm成立Physical AI 搶進機器人市場

市場傳出ARM將汽車與機器人整合為同一事業部，是因為客戶在功耗限制、安全性與可靠性等需求上高度相似；大型法人機構表示，進入2026年，實體AI（Physical AI）與邊緣AI（Edge AI）將是推動下一波產業變革的雙引擎。實體AI讓汽車與機器人具備理解現實環境並安全運作的能力；而邊緣AI則將運算智慧從雲端拉回使用者端的裝置上，確保即時性與隱私。

分析師指出，在車用領域，ARM強調產業正從「軟體定義車輛」（SDV）加速邁向「AI定義平台」。例如，Rivian自研的自動駕駛平台即搭載了基於Arm架構的客製化晶片。而Tesla新一代AI5晶片同樣基於Arm平台打造，效能較前代提升40倍，印證能源效率對實體AI的重要性。

全球已有數十家車廠採用Arm架構晶片，機器人公司如Boston Dynamics（由現代汽車持有）亦是其客戶之一。