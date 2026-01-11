快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗道歉：該店暫停營業

用 AI 辨識感測、誘捕管理流浪犬 提高效率並保障安全

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農業部補助工研院設計智慧、友善的「遊蕩犬誘捕系統2.0」，整合AI影像辨識、遠端監控及感測技術，並搭載進階管理系統，讓遊蕩犬管制作業從依賴人力跨入智慧化管理新階段。（圖／農業部提供）
農業部補助工研院設計智慧、友善的「遊蕩犬誘捕系統2.0」，整合AI影像辨識、遠端監控及感測技術，並搭載進階管理系統，讓遊蕩犬管制作業從依賴人力跨入智慧化管理新階段。（圖／農業部提供）

農業部2025年補助財團法人工業技術研究院設智慧、友善的「遊蕩犬誘捕系統2.0」，以輕量化結構整合AI影像辨識、遠端監控及感測技術，並搭載進階管理系統，讓遊蕩犬管制作業從依賴人力跨入智慧化管理新階段。該項科技研發成果後續將申請專利，並協助地方政府推廣應用，為全國遊蕩犬管理提供創新的科技解決方案。

農業部指出，有別於傳統圍籬器材笨重且需人員長時間駐守，「遊蕩犬誘捕系統2.0」以快速拆裝、輕量化、適應地形高低差及運輸籠對接的創新結構為基礎，配合智慧感測與AIoT控制系統，透過低功耗運算設計，使設備能長期部署於戶外環境中，靜態待機時間可長達1週。系統利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI 辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性。在遠端控制方面，關門延遲反應時間少於1.5秒，確保捕捉的即時與精準，更搭配出入庫管理系統，可記錄設備位置與使用狀態，不僅減少人力負擔、實現遠端監控，同時提升遊蕩犬隻管理效能並維護動物福祉。

農業部強調，「遊蕩犬誘捕系統2.0」是協助降低第一線人力負擔、提升遊蕩犬管理效能的方法之一，但科技僅是輔助，遊蕩犬問題根本解方仍在「源頭管理」，呼籲飼主應確實辦理寵物登記、落實絕育、避免棄養或繁殖失控，並請地方政府持續推動執法與絕育補助，以及整合民間團體與社區力量，建立長期穩定的族群管理機制。唯有從源頭減少犬隻流入野外，並持續精進管制效率，才能有效降低遊蕩犬數量、緩解收容壓力，最終實現人犬和諧共存的目標。

科技 農業 AI

延伸閱讀

工業、服務業職缺數下降 製造業流動率較低…人力結構相對穩定

農業部擴大馬太鞍溪堰塞湖農田補助 受理至1月31日

親友團誘捕詐團...女趴車遭輾斷6根肋骨 車手堅稱有煞車

蔬果價格暴漲暴跌 農業部下月公布種植登記新政

相關新聞

NPU晶片市場受矚 耐能執行長：台灣能做核心研發

2025年12月，邊緣人工智慧晶片公司「耐能」執行長劉峻誠接受紐約證交所專訪，與他同場受訪的是輝達執行長黃仁勳、英特爾前...

AI眼鏡群雄並起 帶旺台積、聯發科、玉晶光、達邁等營運

AI應用日益普及及輕量化技術逐漸成熟，市場對AI智慧眼鏡需求與日俱增，推升Meta、Google、三星、小米、百度等科技...

AI眼鏡 智慧+平價…普及化關鍵

AI智慧眼鏡受惠於「導入AI功能」與「平價化」，不僅功能愈來愈豐富，終端售價已從過往799美元以上，一路降至300至40...

GB300出貨增 供應鏈Q1不淡

有別於去年首季輝達GB200出貨時，一度因良率問題而遞延時程，法人指出，GB300去年第4季已陸續出貨，今年首季可迎出貨...

企業級NAND傳漲價一倍 SanDisk股價應聲勁揚

根據爆料人士jukan05引述的野村證券報告，記憶體大廠晟碟（SanDisk）本季將把用在企業級固態硬碟（SSD）的高容...

旅宿餐飲依然最缺人

據勞動部最新統計，工業及服務業職缺總數25.9萬個，職缺率2.9%，部分產業仍缺工。其中，住宿餐飲因高流動率影響，職缺率...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。