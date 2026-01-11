矽品精密二林廠2027年全面運轉 創造7千職缺

快訊

中央社／ 彰化11日電

矽品精密投入AI先進封裝技術，彰化二林廠規劃設5棟廠房擴充產能，預計2027年全面運轉，將創造7000個工作機會，期許帶動人才回流、促進地方經濟及周邊交通建設發展。

封測大廠矽品精密工業股份有限公司今天舉辦第8屆冠名贊助「矽品半程馬拉松活動」，吸引5000人報名，路線環繞二林廠；彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、矽品精密行政長簡坤義等人鳴槍，矽品精密董事長蔡祺文領跑。

簡坤義接受媒體聯訪表示，二林廠占地27公頃，規劃興建5大棟生產廠房，目前已有2大棟進行生產，有3000餘名員工進駐，二林廠為重要生產基地，2028年應能滿載。

簡坤義提及，二林廠將是矽品面向未來的AI核心標竿廠，並與新竹、台中、彰化、雲林等地廠區聯動，將原本屬於都會區的高科技職缺帶進南彰，人才在地化是公司終極目標。

王惠美說，感謝矽品精密落腳彰化，並持續擴廠，帶來大量工作機會，讓彰化民眾能就近找到好工作。蔡詩傑表示，二林廠讓年輕人能留在家鄉打拚，同時可照顧家庭、回饋社會。

矽品精密表示，二林廠預計2027年全面運轉，容納7000名員工，釋出包括廠務人員、製程工程師、設備工程師、技術助理、環安衛等相關職缺，總投資金額超過新台幣千億元，可大幅提升矽品先進封裝測試產能，成為彰化地區經濟轉型關鍵引擎，帶來高科技就業機會與人才回流，帶動周邊經濟、交通建設升級。

