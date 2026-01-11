台積電2奈米擴產量產 三星、英特爾急追正面對決

台積電將在15日舉行法人說明會，2奈米量產初期階段，包括旗艦型智慧型手機等非人工智慧（AI）應用將是重要推手，輝達、超微等AI高效能運算平台積極導入，但三星和英特爾等競爭對手，正在以相同先進製程節點急起直追，半導體2奈米大戰開打。

台積電去年底宣布，2奈米製程如期開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，台灣高雄晶圓22廠是2奈米製程主要生產基地；台積電也會同時在新竹科學園區建置2奈米晶圓廠，支援客戶強勁的結構性需求。

台積電在美國亞利桑那第3座晶圓廠，將採用2奈米和A16製程技術，市場評估2028年進入量產。台積電同時將推動N2P製程技術，延伸2奈米家族，計劃今年下半年量產，支援智慧型手機和高效能運算（HPC）應用。

台積電曾表示，在智慧型手機和高效能運算應用帶動下，台積電2奈米技術在一開始兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將高於3奈米和5奈米的同期表現。

法人分析，非人工智慧應用將成為推動台積電2奈米初期擴產的重要推手，預期到今年底，台積電在2奈米製程的月產能目標倍增，採用2奈米製程的非人工智慧應用將顯著成長，預估2奈米製程對今年台積電營收貢獻比重，可超過7%。

市場評估，高階旗艦型智慧型手機是帶動台積電2奈米初期擴產的最大宗應用，除了蘋果（Apple）今年規劃推出的iPhone 18系列內建A20處理器，將採用台積電2奈米製程外，高通（Qualcomm）和聯發科（2454）設計的手機晶片，也將採用台積電的2奈米製程。

除了智慧型手機，包括超微（AMD）、輝達（NVIDIA）新推出的AI高效能運算平台，也將加速台積電2奈米擴產。

其中超微董事長暨執行長蘇姿丰在1月上旬美國消費性電子大展（CES），首度展示Helios機架級平台，其中代號Venice新世代EPYC伺服器處理器，邁入2奈米製程世代。超微也發表新一代AI加速器Instinct MI455X，整合2奈米與3奈米運算及I/O小晶片。

此外，超微將在2027年推出的新一代AI加速器MI500，將全面採用2奈米製程技術。

在2奈米製程，英特爾（Intel）和三星電子（Samsung Electronics）正急起直追。英特爾在CES大展上，公布首款採用Intel 18A製程的平台及Core Ultra系列3處理器，產品設計應用將在今年上半年陸續推出，搭載Intel Core Ultra系列3處理器的邊緣運算系統，預計第2季起上市。

此外，台積電雖然積極推動先進製程量產，但後有強勁追兵，日前市場傳出高通正與三星電子洽談，討論2奈米晶片代工，三星電子積極布局2奈米全環繞閘極（GAA）製程量產，搶單台積電。

三星在2025年第3季財報會議上指出，第一代2奈米GAA製程已量產，而第二代2奈米GAA製程研發，正按計畫進行，規劃今年進入量產，預計透過2奈米和4奈米GAA製程，擴大高效能運算和行動應用訂單，三星美國泰勒（Taylor）廠預計今年投產。