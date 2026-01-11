NPU晶片市場受矚 耐能執行長：台灣能做核心研發

2025年12月，邊緣人工智慧晶片公司「耐能」執行長劉峻誠接受紐約證交所專訪，與他同場受訪的是輝達執行長黃仁勳、英特爾前執行長季辛格、博通總裁卡瓦士，他們共同勾勒出AI算力版圖。劉峻誠9日接受中央社訪問時表示，「我們（台灣人）有能力做全世界最前沿的研發」。

美國消費性電子展（CES）甫落幕，琳瑯滿目的機器人、自駕車、無人機更加進化，其「核心大腦」不再全然依賴雲端回傳指令，而是藉由強大的邊緣人工智慧（Edge AI），實現即時決策與自主反應，宛如科幻電影中，機器人展現獨立思考能力的場景。

● 台灣耐能參展CES 打造邊緣AI晶片多元應用場景

團隊來自台灣、聚焦邊緣AI晶片的耐能（Kneron）公司今年在展場攜手多家業者展示居家照護機器人、無人機等多元應用。記者走訪展位，映入眼簾的是帶著綠色乖乖的機器人站立在入口；這款主打長照市場的機器人可辨識人臉，提醒家中成員吃藥。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠（Albert Liu）率領團隊參展CES；8日，彭博科技頻道（Bloomberg Technology）對他進行專訪，闡述NPU（神經網路處理器）作為下一代人工智慧（AI）的算力核心、推動AI從雲端走向裝置端的市場觀察。

NPU是專用於終端裝置的AI晶片，現今已被廣泛討論，而定義這項技術的正是耐能。

回顧耐能從0到1的創新過程，2015年，劉峻誠在加州聖地牙哥創辦公司；2019年，它被美國研究機構CBinsights評鑑為36家擁有改變世界技術的公司；2020年，科技媒體CRN將耐能、英特爾（Intel）和輝達（Nvidia）等公司晶片並列為世界5大AI晶片。

● 市場關注耐能NPU晶片 紐交所、彭博訪劉峻誠

去年12月，劉峻誠在素有「半導體界奧斯卡」之稱的全球半導體聯盟（GSA）頒獎現場，與輝達執行長黃仁勳、英特爾前執行長季辛格、博通（Broadcom）總裁卡瓦士（Charlie Kawwas）共同接受紐約證券交易所與科技媒體theCUBE合製的特別訪問。

這4家公司英特爾、輝達、博通、耐能分別象徵通用運算的CPU基石，主導雲端高效能運算的GPU帝國，為雲端巨頭打造的客製化AI ASIC加速器，及專注邊緣端的NPU。

他們共同勾勒出AI算力版圖。這也凸顯耐能在半導體生態中的影響力。

劉峻誠9日在聖地牙哥耐能總部接受中央社視訊訪問，透過鏡頭環顧他的辦公室，牆上懸掛著他親筆題寫的書法「誠正信實」與「勿忘初心」；沙發旁的一張簡單床椅，刻劃出創業者必須長期以公司為家的生活日常。

● 耐能執行長劉峻誠：NPU架構晶片趨勢明確

從CES觀察AI至今的發展，劉峻誠表示，技術邊界跟應用邊界已然交合。

OpenAI的ChatGPT自3年前開始普及，標誌著AI在雲端已經到了夠好用的程度。劉峻誠認為，現今的狀況是地端的AI晶片也逐步變得夠強，可以開始將成熟的AI帶進筆電、手機，甚至家中設備，當應用需求與技術能力交會，AI便會迎來蓬勃發展。

今年CES，耐能展示的是一個「可擴展的GPT」場景，AI能力小到家庭設備，大至國家級系統，均可在地端部署。拿起跟名片一樣小的邊緣AI開發板，劉峻誠表示：「透過NPU晶片，AI或GPT等級的智慧可應用到各行各業，同時兼顧隱私與安全需求。」

劉峻誠比喻，AI運算技術從CPU到GPU、再到NPU，「很像錄影帶到DVD、再到MP3隨身碟」。他進一步表示，「這個趨勢相當明確」，不論是Google的TPU，或美國新創公司Groq主打AI推論的LPU，本質上也是NPU架構針對特定應用優化的變種。

他預估，未來1至2年內，地端便可以運作與雲端同樣的AI能力。根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的預測，2032年邊緣AI市場規模有望達到雲端的3.37倍。

● 耐能獲重量級客戶肯定 劉峻誠盼回饋家鄉

今年，耐能將迎來另一里程碑；劉峻誠透露，公司已獲得知名科技巨擘的合約，第二、第三季有望正式公布。此前，美國高通（Qualcomm）、韓國韓華（Hanwha）等企業、日本索尼（Sony）及松下（Panasonic）等大型公司都已導入耐能的技術。

在AI算力即國力時代下，也有不少國家與耐能洽談合作；去年，劉峻誠赴日本，獲自民黨總裁、現任日相高市早苗接待。他在專訪中表示，也想為自己家鄉多做些事。

2003年自成功大學電機工程學系畢業而後赴美深造，44歲的劉峻誠強調希望能回饋台灣，「藉由我們能走到今天，想讓家鄉的人知道，其實我們也能做最前沿的研發」。

他說，「進入到NPU世代，真正價值最高的那塊市場，其實我們有能力掌握」。