旅宿餐飲依然最缺人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

據勞動部最新統計，工業及服務業職缺總數25.9萬個，職缺率2.9%，部分產業仍缺工。其中，住宿餐飲因高流動率影響，職缺率高達4.2%，居各業之首，職缺數2.4萬個居第三。為緩解旅宿業缺工居冠，政府配套將開放移工新制。

統計至2025年9月底，各主要行業之職缺率，以住宿及餐飲業4.2%、藝術娛樂及休閒服務業3.9%、其他服務業3.7%、營建工程業3.4%、支援服務業3.3%較高，製造業為2.8%。

另以職缺數來看，製造業8.3萬個占32.2%最多，批發及零售業4.7萬個占18.3%居次，住宿及餐飲業2.4萬個占9.4%第三，三者合占近六成。

依調查，旅宿業職缺率相對較高，且需較長時間才能補足人力。另輔以人員流動情形觀之，2025年9月旅宿業進、退率分別為4.2%、3.0%，明顯高於全體服務業部門之2.9%、2.9%，高流動率及招募時間相對較長等因素，可能是造成其職缺率相對較高主因。

調查指出，職缺對外招募時間與工作內容、薪資福利、招募制度、技術層次、職涯發展等均有關聯。旅宿業招募時長平均需要3.4個月，並且超過五成需要輪班，全時工作占比也不高。各項因素加總，導致旅宿業缺工現象僅靠本國勞工暫時難以緩解。

為解套缺工，行政院2025年拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3.2萬元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓優先，且開放對象不含民宿。

