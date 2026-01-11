GB300出貨增 供應鏈Q1不淡

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

有別於去年首季輝達GB200出貨時，一度因良率問題而遞延時程，法人指出，GB300去年第4季已陸續出貨，今年首季可迎出貨潮，勢必帶動組裝、散熱、電源等供應鏈，扭轉消費性電子股傳統淡季效應，端出「淡季不淡」營運成績單。

法人分析，去年第4季，伺服器組裝廠出貨持續升溫，GB300逐步放量，由於GB300伺服器架構相較前代變動較小，新舊產品交替順暢，首季GB300 出貨量可望進一步拉高，抵銷相關組裝廠傳統淡季問題。

鴻海在公布去年12月營收時，也揭示首季展望，表示雖然資通訊（ICT）產品進入傳統淡季，但AI機櫃出貨持續放量，即使在去年第4季的高基期下，今年首季表現將接近過去五年區間上緣，顯示對GB300出貨量的信心與掌握，以及GB300因規格提升，拉高零組件內含價值的效應顯現。

鴻海（2317）、廣達（2382）近期股價表現相對大盤弱勢，但隨著市場對GB300出貨的樂觀預測，上周五（9日）放量上攻，出現轉強跡象。法人分析，廣達去年第4季以GB200伺服器占比較高，但預期今年第1季GB300出貨將超越 GB200。至於上周五股價仍弱勢的緯創（3231），去年第4季已經同步有GB200及GB300的出貨貢獻，其出貨動能預料在第1季將持續增強。

與伺服器出貨正相關的零組件還有關鍵的散熱系統，法人表示，奇鋐第1季將有去年底遞延的訂單，帶動首季營收可望達到與前季相當水準，優於過去表現。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，GPU熱功耗提升帶動散熱產值增加，及AI伺服器電源架構升級推動電源產值。為傳輸速度更快、訊號損失更少，持續在PCB板層數、材料端採用更高規格配置，有利PCB產業發展。

伺服器 鴻海

