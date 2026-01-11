企業級NAND傳漲價一倍 SanDisk股價應聲勁揚

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

根據爆料人士jukan05引述的野村證券報告，記憶體大廠晟碟（SanDisk）本季將把用在企業級固態硬碟（SSD）的高容量3D NAND記憶體裝置價格調漲一倍，因預期未來幾季伺服器級儲存裝置需求強勁。SanDisk股價9日收盤飆漲12.8%。

目前尚不清楚這項漲價會對用於客戶裝置的主流快閃記憶體報價影響多少，但通常手機和電腦用3D NAND價格會隨企業級晶片漲價。

野村報告表示，「通路查核結果顯示，許多記憶體供應商已持續調高價格，尤其企業級NAND將面臨最激烈漲價。SanDisk用於企業SSD的NAND本季可能上漲超過100%」。野村把記憶體供應商計劃漲價的原因，除了短期短缺之外，也歸因於整體AI發展下儲存變革所帶動的中期需求成長。

野村特別點名輝達的「推論情境記憶儲存平台」（ICMSP），將是今年企業級儲存裝置的需求動力之一。在輝達Vera Rubin NVL144平台的機架裡，每個運算托盤都將配置一個BlueField-4運算處理器（DPU）和一個512GB硬碟，這將使每個機架裡都將含有18個DPU和9.216TB的3D NAND。若假設輝達每年要出貨5萬台VR NVL144機架，該公司將必須找地方取得約0.439EB的3D NAND。

雖然在最佳情況下，輝達的ICMSP可能在今年和明年各消費約1EB的3D NAND，但這也不可能是造成3D NAND價格一夜翻倍的真正原因。

NAND 快閃記憶體

延伸閱讀

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

鴻海注資德州廠 擴產能

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

CES 2026／Red Hat 與輝達合作 接軌開源技術與機櫃級 AI

相關新聞

2026年開年第一周…美股又創高 緊盯三訊號防短線震盪

美國股市2026年開年第一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普500指數上周五（9日）收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台...

企業級NAND傳漲價一倍 SanDisk股價應聲勁揚

根據爆料人士jukan05引述的野村證券報告，記憶體大廠晟碟（SanDisk）本季將把用在企業級固態硬碟（SSD）的高容...

AI股狂熱何時退燒？策略師預測三情況：今年底前投資泡沫就會終結

有關人工智慧（AI）投資泡沫的爭辯不止，分析師大多預期AI資本支出仍將居高不下，繼續為大型科技股漲勢推波助瀾。但華爾街一...

比薪水更重要的事！彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

彭博資訊億萬富豪創辦人麥可．彭博（Michael Bloomberg）1960年代剛開啟職涯時，一年只賺1.15萬美元。...

中日關係惡化…3大車商2025年12月在中新車銷量「降幅皆雙位數」

日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數，其中日產汽車年減22.7%，時隔...

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

人工智慧（AI）晶片公司輝達（Nvidia）無疑是2020年代首屈一指的股票，股價自2020年初以來已狂飆逾3,000%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。