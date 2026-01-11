AI眼鏡 智慧+平價…普及化關鍵

AI智慧眼鏡受惠於「導入AI功能」與「平價化」，不僅功能愈來愈豐富，終端售價已從過往799美元以上，一路降至300至400美元，不僅有助出貨量激增，也讓AI智慧眼鏡走向日常生活。

業界人士表示，在台廠助力下，AI智慧眼鏡供應鏈開始規模化，加上關鍵材料突破，在規模效應下有效壓低高階光學材料與零組件成本，讓終端價格得以下降。

觀察目前市場產品價格帶，入門級智慧眼鏡價格約199至350美元，提供基礎AI語音助手與影像紀錄功能，主流級智慧眼鏡價格約450美元，則具備AR顯示功能，同時搭載較高階的AI語言模型，為當前各品牌廠積極爭搶的市場版圖。

不光是價格下滑吸引消費者目光，智慧眼鏡AI化也是銷售成長的關鍵推手。

業界人士表示，過往因沒有導入AI模型，頂多只能稱為智慧眼鏡，如今智慧眼鏡也開始導入AI，且是用高複雜度、高運算力大語言模型，如ChatGPT、Gemini、Grok、DeepSeek等。

業界人士直言，當AI眼鏡更輕便、更好用後，銷售量自然會進入爆發期，如同當初智慧手機為人類生活帶來新的革命。

AI智慧眼鏡整合AI模型後，應用面更廣更多，也添增許多創新可能性，因此AI模型將會是AI眼鏡的靈魂，賦予產品情境感知、即時推理和自然互動的能力，並驅動AI眼鏡銷量成長。