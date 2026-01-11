AI眼鏡群雄並起 帶旺台積、聯發科、玉晶光、達邁等營運
AI應用日益普及及輕量化技術逐漸成熟，市場對AI智慧眼鏡需求與日俱增，推升Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭近年來加速推出新品，台積電（2330）、聯發科（2454）、玉晶光（3406）、達邁（3645）等台廠供應鏈有望業績吃補，挹注營運成長。
外電消息指出，全球AI智慧眼鏡龍頭Meta近期宣布，由於旗下AI智慧眼鏡產品在北美市場供不應求，加上產能有限，迫不得已暫停國際市場擴張計畫，此一消息間接證實消費者對AI智慧眼鏡需求超乎市場預期。
業界人士指出，AR、VR眼鏡早已推出多年，但始終僅為小眾市場，主要原因在於許多痛點無法解決，包括功能不足、價格昂貴、容易頭暈等，如今隨AI語言模型導入新品，加上輕量化技術成熟、經濟規模量產，上述痛點獲得大幅改善，開始受到消費者青睞。
根據IDC預估，2025年AI眼鏡出貨量年增率達38%，產值約58億美元，2026年出貨量會突破900萬副，整體市場規模上看75億美元；其他市調機構更預言，2030年時，AI眼鏡出貨量上看3,500萬副，屆時產值將擴大至百億美元規模。
目前AI智慧眼鏡市場主要推手為Meta、Google、三星、小米、百度等；其中，Meta將導入矽基液晶技術，並擴展多模態視覺AI功能，如即時翻譯與物體辨識，穩坐AI眼鏡王者地位。
據悉，Meta透過LCoS技術成熟的單片全彩、成本可控與良好功耗優勢，將其導入在新款AI智慧眼鏡，一舉解決過往所有AR、VR眼鏡遇到的各種痛點，讓產品大受歡迎，讓Meta在此一市場市占率達七成，掌握市場話語權。
業界分析，預料其他品牌廠很可能跟進此一技術，但須克服Meta設下的專利壁壘，無論如何，AI智慧眼鏡今年勢必會大鳴大放。
