台積1月15日法說會 資本支出牽動供應鏈國際布局

「護國神山」台積電即將於本周四舉辦法人說明會，市場看好台積電今年資本支出將有明顯上修，尤其，台積電美國廠取得新地作為擴廠使用，相關供應鏈有望一起打入國際市場。

統一投顧董事長黎方國指出，台積電法說會，除公布去年第四季獲利，預料將談及今年產業成長預期，包括晶圓代工、半導體等景氣。

黎方國表示，台積電資本支出是「玩真的」，日前台積電重訊宣布向亞利桑那州州政府取得新土地，作為擴廠使用。取得台積電認證的供應商，未來也有機會打入國際市場，營運可期。以特用化學為例，過去多半採用日本廠商產品，但台灣廠商有價格優勢，有機會發揮進口替代效果。在大部分電子股本益比偏高下，耗材、設備等台積電供應鏈股價相較還有上漲空間。

台新投顧副總經理黃文清分析，市場預估台積電今年的資本支出至少五百億美元，有機會往五百五十億美元靠近。包括廠務設備、特用化學、先進封裝等供應鏈，都會是接下來主流族群。

黎方國補充，多家美股科技巨頭將公布財報，優於預期數據也等於幫台積電背書。川普預計將指定偏鴿派聯準會主席，資金寬鬆可期。加上黃仁勳傳月底來台，可望帶來一波科技浪潮。

而美國開年第一周表現強勁，不僅道瓊和標普指數上周收盤再創新高，費城半導體指數和台積電美國存託憑證也都刷新收盤水準。專家提醒，隨著財報季即將登場、最新通膨數據公布在即，以及地緣政治持續緊繃，接下來投資市場難免震盪，仍需謹慎。