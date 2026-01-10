聽新聞
賴總統：目標2040年培育50萬名多元的AI人才
賴清德總統今出席「2026AI人才年會」時表示，政府在去年提出「AI新十大建設」，在人才端，將投入千億規模的創投資金，目標為2040年要培育50萬名多元的AI人才，讓台灣在未來AI發展更往前邁進。
賴總統致詞時表示，AI帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉。過去台灣硬體製造為台灣打下良好基礎，現在則要著重AI應用，讓台灣在下一個世代確保優勢的競爭地位。因此當政府大力提倡AI時，絕對不是要獨厚部分產業，也不是要大家都去學習如何寫程式，而是要培養2300萬人都能成為善用AI的人才。
賴總統說，為了厚植國家競爭力，確保下一世代競爭優勢，政府在去年提出「AI新十大建設」，除了要建置主權AI和國家算力中心，也要發展矽光子、量子運算和機器人等關鍵技術，最終目標是要建立AI創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，以及打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入AI。因此未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，則將投入千億規模的創投資金，目標為2040年要培育50萬名多元的AI人才。
賴總統表示，國力不只來自於晶片的「奈米數」，更取決於每一位國民運用AI的深度與廣度。當AI越強大，人文素養就越珍貴。他感謝今天也出席年會的立委蘇巧慧非常關心也積極推動「人工智慧基本法」，讓該法順利通過。
賴總統說，政府各部門對AI人才培育不遺餘力，包括教育部「人文社會跨域課程」、經濟部「AI新秀計畫」、勞動部「AI職訓課程」及環境部「淨零綠領人才培訓聯盟」都已經開始實施，行政院人事總處也針對公務人員推動人工智慧訓練課程；目的是鼓勵年輕學子和各行各業包括公務人員都要學習AI工具，成為既懂產業知識，又懂AI技術的「二刀流」人才。
