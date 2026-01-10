快訊

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

水電師傅想換新手機「要耐摔」！網推薦3款萬元神機：這牌有「軍規認證」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：目標2040年培育50萬名多元的AI人才

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統上午前往台北世貿出席「2026 AI人才年會暨AI職涯博覽」，他說，政府在大力推動AI產業，不是要獨厚某些產業，也不是要大家都去學習寫程式；是要培養 2300萬人都能夠成為善用AI的人才。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往台北世貿出席「2026 AI人才年會暨AI職涯博覽」，他說，政府在大力推動AI產業，不是要獨厚某些產業，也不是要大家都去學習寫程式；是要培養 2300萬人都能夠成為善用AI的人才。記者黃義書／攝影

賴清德總統今出席「2026AI人才年會」時表示，政府在去年提出「AI新十大建設」，在人才端，將投入千億規模的創投資金，目標為2040年要培育50萬名多元的AI人才，讓台灣在未來AI發展更往前邁進。

賴總統致詞時表示，AI帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉。過去台灣硬體製造為台灣打下良好基礎，現在則要著重AI應用，讓台灣在下一個世代確保優勢的競爭地位。因此當政府大力提倡AI時，絕對不是要獨厚部分產業，也不是要大家都去學習如何寫程式，而是要培養2300萬人都能成為善用AI的人才。

賴總統說，為了厚植國家競爭力，確保下一世代競爭優勢，政府在去年提出「AI新十大建設」，除了要建置主權AI和國家算力中心，也要發展矽光子、量子運算和機器人等關鍵技術，最終目標是要建立AI創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，以及打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入AI。因此未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，則將投入千億規模的創投資金，目標為2040年要培育50萬名多元的AI人才。

賴總統表示，國力不只來自於晶片的「奈米數」，更取決於每一位國民運用AI的深度與廣度。當AI越強大，人文素養就越珍貴。他感謝今天也出席年會的立委蘇巧慧非常關心也積極推動「人工智慧基本法」，讓該法順利通過。

賴總統說，政府各部門對AI人才培育不遺餘力，包括教育部「人文社會跨域課程」、經濟部「AI新秀計畫」、勞動部「AI職訓課程」及環境部「淨零綠領人才培訓聯盟」都已經開始實施，行政院人事總處也針對公務人員推動人工智慧訓練課程；目的是鼓勵年輕學子和各行各業包括公務人員都要學習AI工具，成為既懂產業知識，又懂AI技術的「二刀流」人才。

AI 賴清德

延伸閱讀

再傳鄭習會 藍營憂：自己獻頭 賴總統開心到睡不著

影／藍白擬先審新興預算 賴總統批「為德不卒」

賴總統批在野先審新興預算為德不卒 牛煦庭：遺憾走在錯誤道路

藍白擬先審新興預算賴總統批為德不卒 藍委反轟「缺德」

相關新聞

賴總統：目標2040年培育50萬名多元的AI人才

賴清德總統今出席「2026AI人才年會」時表示，政府在去年提出「AI新十大建設」，在人才端，將投入千億規模的創投資金，目...

賴總統：2040培育50萬名AI人才 勉大家成為「二刀流」

賴清德總統10日上午出席「2026 AI人才年會」。他勉勵大家學習AI工具，成為既懂產業知識，又懂AI技術的「二刀流」人...

台積電好威 去年業績衝新高…今年2奈米產能可望放量

台積電昨（9）日公布2025年12月合併營收3,350億元，創三個亮點。包括月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高...

5,959億…聯發科去年營收創高 旗艦手機晶片業務亮眼

晶片大廠聯發科昨（9）日公布2025年12月營收512.66億元，月增9.3％、年增22.9％，帶動全年業績來到5,95...

聯發科衝刺ASIC 打造新火車頭

聯發科今年業績挑戰超越6,000億元大關，關鍵之一就是特殊應用IC（ASIC）設計服務業務。聯發科近年搭上雲端服務供應商...

日月光豐收 去年營收寫次佳紀錄

台積電CoWoS先進封裝供不應求、擴大委外，封測廠營運同步沾光。封測龍頭日月光投控昨（9）日公布2025年12月自結合併...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。