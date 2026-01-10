鴻海注資德州廠 擴產能
鴻海（2317）昨（9）日代子公司CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.公告，斥資1.41億美元（約新台幣44.76億元），取得Foxconn Assembly LLC.股權。外界推測，此舉主要是擴增美國德州廠產能。
根據年報，Foxconn Assembly LLC.位於美國德州休士頓。鴻海注資德州廠，將持續擴張在美國當地的產能。
鴻海董事長劉揚偉之前表示，該公司正與輝達（NVIDIA）在德州休士頓廠區合作打造新世代AI伺服器智慧製造工廠，這條產線將成為全球首批導入輝達Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人生產基地，全面採用輝達的AI技術，包括利用Omniverse進行規劃與模擬、採用PhysicsNemo開發即時熱流分析模型，並以輝達Issac進行全廠自主移動機器人（AMR）路徑規劃。
伴隨著客戶需求持續強勁，鴻海已在過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，集團未來將持續與輝達合作，並在德州、威斯康辛州、加州與俄亥俄州等廠區持續擴產，以滿足其需求。
劉揚偉表示，鴻海與輝達擁有著非常出色的合作夥伴關係。鴻海團隊正把最先進的AI數據中心解決方案帶到美國，這將有助於鴻海的頂尖客戶，在AI競爭中保持領先地位。
作為全球主要AI伺服器製造商之一，鴻海持續協助科技企業建構AI基礎設施，目前已在德州、威州、加州與俄州建立生產據點，支援區域性客戶的伺服器需求，未來將視產業趨勢與合作條件，進一步評估擴大投資的可行性。
去年11月，鴻海也宣布擴大布局威斯康辛州，爭取當地獎勵計畫，投入人工智慧（AI）基礎設施，預估將為當地拉辛郡在未來四年內創造1,374個新工作機會。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 CES 2026／掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、5人共用每月54元
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言