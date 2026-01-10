鴻海注資德州廠 擴產能

鴻海（2317）昨（9）日代子公司CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.公告，斥資1.41億美元（約新台幣44.76億元），取得Foxconn Assembly LLC.股權。外界推測，此舉主要是擴增美國德州廠產能。

根據年報，Foxconn Assembly LLC.位於美國德州休士頓。鴻海注資德州廠，將持續擴張在美國當地的產能。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，該公司正與輝達（NVIDIA）在德州休士頓廠區合作打造新世代AI伺服器智慧製造工廠，這條產線將成為全球首批導入輝達Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人生產基地，全面採用輝達的AI技術，包括利用Omniverse進行規劃與模擬、採用PhysicsNemo開發即時熱流分析模型，並以輝達Issac進行全廠自主移動機器人（AMR）路徑規劃。

伴隨著客戶需求持續強勁，鴻海已在過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，集團未來將持續與輝達合作，並在德州、威斯康辛州、加州與俄亥俄州等廠區持續擴產，以滿足其需求。

劉揚偉表示，鴻海與輝達擁有著非常出色的合作夥伴關係。鴻海團隊正把最先進的AI數據中心解決方案帶到美國，這將有助於鴻海的頂尖客戶，在AI競爭中保持領先地位。

作為全球主要AI伺服器製造商之一，鴻海持續協助科技企業建構AI基礎設施，目前已在德州、威州、加州與俄州建立生產據點，支援區域性客戶的伺服器需求，未來將視產業趨勢與合作條件，進一步評估擴大投資的可行性。

去年11月，鴻海也宣布擴大布局威斯康辛州，爭取當地獎勵計畫，投入人工智慧（AI）基礎設施，預估將為當地拉辛郡在未來四年內創造1,374個新工作機會。