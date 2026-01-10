超越美日陸…我AI普及率28.4% 全球排名23

全球人工智慧（ＡＩ）普及率二○二五年下半年進一步上升，目前全球約六分之一人口正在使用生成式ＡＩ工具，普及速度之快引人注目。台灣去年下半年ＡＩ普及率上升二個百分點至百分之廿八點四，名列全球第廿三，南韓普及率則一舉突破三成，升幅居全球之冠。

根據微軟的二○二五年全球ＡＩ普及報告，二○二五年下半年全球百分之十六點三勞動年齡人口曾使用生成式ＡＩ產品，比上半年的百分之十五點一，高出一點二個百分點，但南北落差擴大。全球北方去年下半年ＡＩ普及率上升一點八個百分點至百分之二十四點七，全球南方上揚一個百分點至百分之十四點一，落差從九點八個百分點擴大至十點六個百分點。

及早投資數位基礎設施、ＡＩ技能與政府採用的國家ＡＩ普及率持續領先，阿拉伯聯合大公國以百分之六十四普及率蟬聯第一，新加坡維持在第二名，普及率為百分之六十點九，排名第三的挪威普及率為百分之四十六點四。愛爾蘭、法國、西班牙及紐西蘭，普及率也高於四成。

台灣ＡＩ普及率從去年上半年百分之廿六點四上升至下半年的百分之廿八點四，高於美國、日本與中國大陸，但全球排名退步一名至第廿三名。南韓普及率上升四點八個百分點至百分之卅點七，是升幅最大國家，全球排名大幅進步七名至第十八名。

微軟指出，南韓ＡＩ普及率大躍進歸功於國家政策加速ＡＩ整合、前沿模型韓語能力增強，以及為消費者打造的功能產生共鳴。OpenAI旗下ＧＰＴ｜4o與ＧＰＴ｜5模型韓語能力大幅提升，南韓大學修學能力試驗表現與頂尖大學生平起平坐。

DeepSeek崛起是二○二五年出乎意料的發展，該公司旗艦模型具備與美國頂尖ＡＩ系統競爭的能力。微軟指出，儘管DeepSeek北美和歐洲普及率持續低落，中國大陸、俄羅斯、伊朗、古巴、白俄羅斯和整個非洲普及率卻大幅上升。數據顯示，DeepSeek中國大陸市占率達到百分之八十九，白俄羅斯為百分之五十六，台灣則不到一成。

開放和負擔得起，是DeepSeek在西方ＡＩ平台服務不足市場攻城掠地的關鍵。DeepSeek崛起顯示對全球ＡＩ普及而言，取得難度與模型品質一樣重要。微軟表示，DeepSeek顯然已降低數百萬人進入ＡＩ世界的門檻，意味下一批十億名ＡＩ用戶可能來自全球南方，而非傳統科技大國。