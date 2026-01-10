台積電好威 去年業績衝新高…今年2奈米產能可望放量

台積電（2330）昨（9）日公布2025年12月合併營收3,350億元，創三個亮點。包括月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高；帶動去年第4季新台幣營收首度突破1兆元關卡，達到1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創單季新高；挹注2025年總營收達3兆8,090.5億元，年增31.6%，同步創歷史新高。

法人先前推估，台積電12月營收約在2,925億元至3,109億元間，實際表現優於預期，包括匯率有利因素，預估第4季美元財測已超標，也優於預期。實際美元營收數據預計在15日的法說會公布。

台積電近六月營收

台積電先前法說會上釋出美元展望，預估2025年第4季美元營收322至334億美元，中間值季減1%至328億美元，財測高標仍有機會創高，較第3季331億美元成長。以新台幣兌美元30.6基礎，毛利率59%至61%，營益率49%至51%。

法人推估，台積電2025年第4季新台幣營收高標約1兆220.4億元，低標9,853.2億元，中間值約1兆36.8億元，實際新台幣營收1兆460.9億元，略優於預期。

台積電受惠人工智慧（AI）應用火熱，3奈米以下先進製程需求吃緊，2奈米產能今年可望快速放量，法人看好，台積電可望力拚2026年首季為史上最旺第1季，不僅淡季不淡，甚至受惠於先進製程漲價生效，美元營收可能較去年第4季季增或至少持平。

台積電預定15日召開實體法說會，外界關注2026年首季展望以及漲價議題。法人預期，台積電受惠於輝達 （NVIDIA）與超微（AMD）等新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，3奈米以下先進製程持續供不應求，大客戶群搶先預訂產能，台積電先進製程持續擁有領先者紅利。