快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電好威 去年業績衝新高…今年2奈米產能可望放量

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）昨（9）日公布2025年12月合併營收3,350億元，創三個亮點。包括月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高；帶動去年第4季新台幣營收首度突破1兆元關卡，達到1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創單季新高；挹注2025年總營收達3兆8,090.5億元，年增31.6%，同步創歷史新高。

法人先前推估，台積電12月營收約在2,925億元至3,109億元間，實際表現優於預期，包括匯率有利因素，預估第4季美元財測已超標，也優於預期。實際美元營收數據預計在15日的法說會公布。

台積電近六月營收
台積電近六月營收

台積電先前法說會上釋出美元展望，預估2025年第4季美元營收322至334億美元，中間值季減1%至328億美元，財測高標仍有機會創高，較第3季331億美元成長。以新台幣兌美元30.6基礎，毛利率59%至61%，營益率49%至51%。

法人推估，台積電2025年第4季新台幣營收高標約1兆220.4億元，低標9,853.2億元，中間值約1兆36.8億元，實際新台幣營收1兆460.9億元，略優於預期。

台積電受惠人工智慧（AI）應用火熱，3奈米以下先進製程需求吃緊，2奈米產能今年可望快速放量，法人看好，台積電可望力拚2026年首季為史上最旺第1季，不僅淡季不淡，甚至受惠於先進製程漲價生效，美元營收可能較去年第4季季增或至少持平。

台積電預定15日召開實體法說會，外界關注2026年首季展望以及漲價議題。法人預期，台積電受惠於輝達 （NVIDIA）與超微（AMD）等新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，3奈米以下先進製程持續供不應求，大客戶群搶先預訂產能，台積電先進製程持續擁有領先者紅利。

台積電 營收

延伸閱讀

被酸擋軍購換國共論壇門票 蕭旭岑：只有民進黨會出賣台積電

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

美股收盤分歧科技股下挫　投顧：台積電牽動大盤走勢

相關新聞

台積上月合併營收3亮點 今年力拚最旺首季

台積電昨日公布二○二五年十二月合併營收三千三百五十億元，創三個亮點。首先，單月營收雖然月減百分之二點五，但較前年同期成長...

5,959億…聯發科去年營收創高 旗艦手機晶片業務亮眼

晶片大廠聯發科昨（9）日公布2025年12月營收512.66億元，月增9.3％、年增22.9％，帶動全年業績來到5,95...

台積電好威 去年業績衝新高…今年2奈米產能可望放量

台積電昨（9）日公布2025年12月合併營收3,350億元，創三個亮點。包括月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高...

聯發科衝刺ASIC 打造新火車頭

聯發科今年業績挑戰超越6,000億元大關，關鍵之一就是特殊應用IC（ASIC）設計服務業務。聯發科近年搭上雲端服務供應商...

日月光豐收 去年營收寫次佳紀錄

台積電CoWoS先進封裝供不應求、擴大委外，封測廠營運同步沾光。封測龍頭日月光投控昨（9）日公布2025年12月自結合併...

華邦電威風 上月業績攻頂 去年Q4、全年同步走揚

記憶體大廠華邦電昨（9）日公布2025年12月營收97.7億元，月增13.2%，年增53.3%，創歷史新高。公司說明，主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。