日月光豐收 去年營收寫次佳紀錄

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電CoWoS先進封裝供不應求、擴大委外，封測廠營運同步沾光。封測龍頭日月光投控（3711）昨（9）日公布2025年12月自結合併營收588.65億元，持平前月或微增，年增11.3%，第4季自結營收1,779.15億元，季增5.5%、年增9.7%，僅次於2022年第3季的1,886.26億元，創單季次高，優於原先預期的季增1%至2%。

日月光投控累計2025全年營收達6,453.88億元，年增8.4%，創歷史次高。

日月光投控去年12月封測及材料業務營收375.86億元，月增4.2%，年增25.9%，去年第4季封測及材料營收為1,097.07億元，季增9.4%，年增24.2%，優於預期的季增3%至5%區間。

日月光投控去年封測及材料營收累計3,892.28億元，年增19.4%。若以美元計價，投控去年封測事業營收125.39億美元，較2024年的101.78億美元成長23.2%，優於原先預期年增逾20%。

日月光投控積極擴大先進封裝、矽光子應用產能，因應人工智慧（AI）、車用電子與高速運算（HPC）需求的快速增長。去年在楠梓科技園區啟動K18B廠房新建計畫，新廠專注於先進封裝製程CoWoS以及系統級封裝的多元應用，包括銅柱凸塊封裝（Copper Pillar Bump）、扇出型封裝（FoCoS）、覆晶封裝（FC BGA for CoWoS & Chiplet）等。

日月光投控旗下環旭電子去年12月也宣布在越南海防廠投資，建置月產10萬個800G/1.6T矽光光模組的產能，包括光引擎、模組組裝及終端測試的完整產線。環旭電子計劃在海防持續擴大投資，最近與SHP（西貢海防工業園區公司）簽署了購買土地的合作備忘錄，為環旭電子在越南第二廠區的擴建計劃。新廠將專注於伺服器板卡（包括AI加速卡和伺服器主機板）、光通訊（如光引擎和光模組）及AI伺服器電源解決方案（如PDU產品），加快產品出貨。

