群創上月營收月增25% 友達月增4%

面板雙虎友達（2409）與群創昨（9）日公告2025年12月營收。受惠於併購效益顯現及面板價格止穩回升，兩家大廠12月營收呈現「年月雙增」態勢。群創首度認列日本影音大廠Pioneer營收，單月業績彈升逾25%，展現強勁成長動能。

群創去年12月自結合併營收214.36億元，月增25.1%，年增19.2%，是2022年4月以來的高點。第4季自結合併營收568億元，季減1.8%，年增5.7%，全年營收2,267.5億元，年增4.7%。

群創去年底完成併購Pioneer，相關影音及車用事業正式納入版圖。法人分析，群創轉型車用與影音領域的效益，將是今年營運能否持續超前同業的觀察重點。

友達去年12月自結合併營收251.9億元，月增4.8%，年增2.6%，是近九個月高點，整體表現穩健，第4季合併營收701.42億元，季增0.3%，年增2.1%。全年營收2,813.88億元，年增0.4%。