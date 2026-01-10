聯發科衝刺ASIC 打造新火車頭
聯發科（2454）今年業績挑戰超越6,000億元大關，關鍵之一就是特殊應用IC（ASIC）設計服務業務。聯發科近年搭上雲端服務供應商（CSP）自製晶片的高速成長列車，成為其合作夥伴，接下來就要看相關案件的進展，是否能持續接案，成為拉動業績成長的新火車頭。
聯發科多年來產品與技術力求轉型，以不同應用領域擔綱發展主力，在AI浪潮之中積極抓住相關機會。雖然聯發科沒有揭露過ASIC案件客戶，但外界大多猜測聯發科已拿下Google張量處理器（TPU）v7e與v8e的訂單，甚至日前更傳出v7e案件將於本季末進入風險性試產的消息，離正式量產已不遠，聯發科因此向台積電多預訂了這兩年的產能。
供應鏈並傳出，聯發科與台積電協商，今年所需CoWoS產能要倍增至2萬片左右，明年需要的CoWoS年產更將跳增到15萬片以上。
聯發科的ASIC業務發展讓外界期待，執行長蔡力行先前指出，第一個AI加速器ASIC專案執行順利，以今年雲端ASIC相關營收達10億美元為目標，至2027年則可望達數十億美元規模，後續設計複雜度更高的接續專案已在進行，預計2028年起貢獻營收。聯發科持續積極與第二家超大規模資料中心業者洽談新的資料中心ASIC專案，預期未來相關業務將快速成長。
蔡力行也強調，各行各業對代理式AI與AI應用的持續創新，推動對AI運算的需求，多家超大規模資料中心因此宣布大幅增加資本支出，規劃在未來幾年部署強大的AI運算能力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 CES 2026／掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、5人共用每月54元
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言