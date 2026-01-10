華邦電威風 上月業績攻頂 去年Q4、全年同步走揚

記憶體大廠華邦電（2344）昨（9）日公布2025年12月營收97.7億元，月增13.2%，年增53.3%，創歷史新高。公司說明，主要受市場供需影響。

華邦電去年第4季營收266.25億元，季增22.3%，年增42.4%。2025年全年營收894.06億元，年增9.6%，雖低於2022年的945.3億元及2021年的995.7億元，仍為史上第三高。近期記憶體族群飆漲，華邦電、南亞科昨日都被列為處置股票，華邦電昨日下跌10.7元，回落百元以下，收97.8元。

華邦電近六個月營收

AI驅動記憶體市場需求，三大記憶體原廠將產能轉往高頻寬記憶體（HBM），減產DDR4，去年下半年起帶動DDR4產品價格高漲，連帶儲存裝置近期價格都上漲，華邦電主力DRAM產品價值水漲船高。

華邦電先前曾預告，旗下特殊DRAM事業CMS（客製化記憶體方案）預期2025年下半年供過於求會反轉，主要是通訊低迷兩三年的情況改善，帶來健康的需求包含網通以及M2M與車用、電視等，邊緣AI裝置也有新成長機會。

華邦電前一次法說會上提及，2025年第3季20奈米營收躍升，主要受惠DDR4銷售季增翻倍，結構性供應缺口正推動DDR4與DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年，伴隨主要大廠逐步退出DDR4供給，現有產能不足以滿足市場長期需求，供需失衡狀態使現有供應商受益。華邦電CMS 16奈米製程已完成試產前準備，8Gb DDR4／LPDDR4產品線預期2026年量產。

華邦電2025年第3季轉虧為盈，單季每股純益為0.65元，扭轉上半年虧損狀況，前三季每股純益0.12元。近期更因股價狂飆，昨日依照主管機關要求公布自結財務數字，自結2025年11月歸屬母公司淨利9.38億元，年增251.7%，單月每股純益0.21元；較10月自結單月每股純益0.26元略減。