華邦電威風 上月業績攻頂 去年Q4、全年同步走揚
記憶體大廠華邦電（2344）昨（9）日公布2025年12月營收97.7億元，月增13.2%，年增53.3%，創歷史新高。公司說明，主要受市場供需影響。
華邦電去年第4季營收266.25億元，季增22.3%，年增42.4%。2025年全年營收894.06億元，年增9.6%，雖低於2022年的945.3億元及2021年的995.7億元，仍為史上第三高。近期記憶體族群飆漲，華邦電、南亞科昨日都被列為處置股票，華邦電昨日下跌10.7元，回落百元以下，收97.8元。
AI驅動記憶體市場需求，三大記憶體原廠將產能轉往高頻寬記憶體（HBM），減產DDR4，去年下半年起帶動DDR4產品價格高漲，連帶儲存裝置近期價格都上漲，華邦電主力DRAM產品價值水漲船高。
華邦電先前曾預告，旗下特殊DRAM事業CMS（客製化記憶體方案）預期2025年下半年供過於求會反轉，主要是通訊低迷兩三年的情況改善，帶來健康的需求包含網通以及M2M與車用、電視等，邊緣AI裝置也有新成長機會。
華邦電前一次法說會上提及，2025年第3季20奈米營收躍升，主要受惠DDR4銷售季增翻倍，結構性供應缺口正推動DDR4與DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年，伴隨主要大廠逐步退出DDR4供給，現有產能不足以滿足市場長期需求，供需失衡狀態使現有供應商受益。華邦電CMS 16奈米製程已完成試產前準備，8Gb DDR4／LPDDR4產品線預期2026年量產。
華邦電2025年第3季轉虧為盈，單季每股純益為0.65元，扭轉上半年虧損狀況，前三季每股純益0.12元。近期更因股價狂飆，昨日依照主管機關要求公布自結財務數字，自結2025年11月歸屬母公司淨利9.38億元，年增251.7%，單月每股純益0.21元；較10月自結單月每股純益0.26元略減。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 CES 2026／掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、5人共用每月54元
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言