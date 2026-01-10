5,959億…聯發科去年營收創高 旗艦手機晶片業務亮眼
晶片大廠聯發科（2454）昨（9）日公布2025年12月營收512.66億元，月增9.3％、年增22.9％，帶動全年業績來到5,959.65億元，年增12.3％，創歷史新高。去年第4季合併營收為1,501.88億元，季增5.6％、年增8.8％。
聯發科先前評估，去年第4季營收以美元兌新台幣匯率1比30.6來估算，將介於1,421億元至1,501億元之間，實際結果則剛好些微飛越區間高標，也優於預期。整體而言，聯發科去年營收高峰落在首季，第3季是全年低點，與以往季節性因素有所不同。
聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，目前手機晶片業務仍占其過半業績。近年積極在旗艦手機晶片領域提升市占，去年推出天璣9500晶片，且先前估計去年旗艦智慧手機晶片營收會突破30億美元，年增率超過40％。
外界關注，聯發科今年業績將挑戰首度超越6,000億元大關，全球智慧手機市場已經趨於穩定發展，目前出貨量可能難以高速增長，如果手機晶片相關業績要繼續提升，勢必要繼續優化產品組合，追求提升平均銷售單價。
聯發科在無線網路、車用、特殊應用IC等領域積極發展，持續搶占WiFi 7產品市場，在美國消費性電子展（CES 2026）更搶先亮相全新WiFi 8晶片平台Filogic 8000系列產品，宣示接下來的發展方向。聯發科預估相關產品最快將於今年第4季開始量產，外界則看好是其未來的成長動能之一。
至於另一重要動能則是特殊應用IC（ASIC）業務，聯發科執行長蔡力行先前已經預告，持續以2026年雲端ASIC相關營收達10億美元為目標。
聯發科昨日股價下跌25元，收在1,420元，三大法人聯手賣超，外資對其已連四賣，自營商也對其連兩賣。聯發科在1月6日除息，不過由於除息前股價正當波段高點，到目前為止仍處於貼息狀態。
