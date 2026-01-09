快訊

1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

奧義賽博將掛牌！射三箭拓展營運動能 將切入無人機反制市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
（左起）奧義賽博董事長吳明蔚、資安長暨共同創辦人叢培侃、技術長暨共同創辦人邱銘彰。記者彭慧明／攝影
（左起）奧義賽博董事長吳明蔚、資安長暨共同創辦人叢培侃、技術長暨共同創辦人邱銘彰。記者彭慧明／攝影

台灣AI原生資安軟體商奧義賽博 - KY（7823）12日將舉行創新板上市前業績發表會，董事長吳明蔚表示，奧義賽博是原生資安團隊發展出自主技術，今年三大策略包括擴大本業的AI自動化資安偵測、投入新產業的AI防禦研發，以及發展軍工領域產品，主要是發展無人機反制系統。海外市場將擴大日本、東南亞，增添營運新動能。

奧義以高度自動化AI偵測技術、完整產品布局和深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，是台灣少數具備國際級實績的資安科技公司，去年全年營收3.69億元，年增22.7%，90% 以上的營收來自訂閱制，客戶續約率超過90%。

吳明蔚強調，在軍工產業部分，將與無人機業者積極合作，以資安專業配合無人機通訊技術業者，迅速開發產品，下半年至明年上半年可望看到產品貢獻。

奧義長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，技術核心在於以AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化人工智慧資安軟體商。

資安 AI 無人機

延伸閱讀

美中暗自較勁？大陸擴張太平洋軍力 美逮馬杜洛展現制空力示警

烏克蘭：俄射36枚飛彈242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死

凌陽創新攜手天淵實業 大搶無人機、AI 物聯網商機

俄軍證實「極音速飛彈」大規模打擊烏克蘭 報復無人機襲普亭官邸

相關新聞

貶值壓力齊聚 新台幣連3跌續創逾8個月新低

美元指數強勢走高，突破99大關，加上熱錢持續流出，加重新台幣貶值壓力，新台幣兌美元今天一路走弱，收在31.595元，貶值...

受惠3奈米製程大爆單 台積電去年合併營收3兆8090億元創史上新高

台積電今（9）日公布2025年12月合併營收約為新台幣3350.3億元，月減2.5%，但為歷史第三高，年增20.4%；累...

輝達 Vera Rubin 設計改變掀波 法人仍正面看待這幾檔

輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。法人認為，「事情並非如你...

台積電營收／去月12月3,350億元月減2.5%…第4季超標全年3.8兆元創高

台積電9日公布2025年12月營收報告。2025年12月合併營收約為新台幣3,350億300萬元，較上月減少了2.5%，...

耕興：完成全球首件 FCC 認可 Wi‑Fi 8 核心晶片測試

耕興（6146）9日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 CES ...

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。