奧義賽博將掛牌！射三箭拓展營運動能 將切入無人機反制市場
台灣AI原生資安軟體商奧義賽博 - KY（7823）12日將舉行創新板上市前業績發表會，董事長吳明蔚表示，奧義賽博是原生資安團隊發展出自主技術，今年三大策略包括擴大本業的AI自動化資安偵測、投入新產業的AI防禦研發，以及發展軍工領域產品，主要是發展無人機反制系統。海外市場將擴大日本、東南亞，增添營運新動能。
奧義以高度自動化AI偵測技術、完整產品布局和深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，是台灣少數具備國際級實績的資安科技公司，去年全年營收3.69億元，年增22.7%，90% 以上的營收來自訂閱制，客戶續約率超過90%。
吳明蔚強調，在軍工產業部分，將與無人機業者積極合作，以資安專業配合無人機通訊技術業者，迅速開發產品，下半年至明年上半年可望看到產品貢獻。
奧義長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，技術核心在於以AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化人工智慧資安軟體商。
