宏碁2025全年營收創疫後新高 華碩第4季寫次高

中央社／ 台北9日電

電腦品牌廠宏碁今天公布自結2025全年合併營收新台幣2756.42億元，年增4.1%，創疫情後新高。華碩2025年第4季集團營收約2029億元，年增33%，為歷史次高。

宏碁2025年12月合併營收約285.4億元，月增16%，年增16.4%；第4季自結營收743.73億元，年增12.7%，改寫疫情後同期新紀錄。

觀察宏碁營運亮點，筆記型電腦12月營收年增16.5%，第4季營收年增11.6%，2025全年營收年增3.1%；桌上型電腦12月營收年增25.1%，第4季營收年增23.1%，2025全年營收年增6.8%。

宏碁電競及遊戲相關產品及業務12月營收年增23%，第4季營收年增29.5%，2025全年營收年增11.3%。

上週宏碁在美國拉斯維加斯發表近30款新產品，包括搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器及AMD RyzenAI 400系列處理器的人工智慧（AI）及電競電腦、小型AI工作站，以及為電競玩家及創作者設計的螢幕、電競周邊、網通產品，還有新款電動滑板車。

華碩12月集團營收約697億元，年增43.6%；2025全年集團營收約7389億元，年增26%。

華碩表示，2025年12月與第4季營收創歷史次高，主要受益於伺服器、電競與商用電腦的營收成長，顯示華碩在電競與消費市場居於領導地位，也擴大在企業領域的成長，多重成長動能的策略已成功建立。

