高通與福斯集團簽署合作意向書 以高效能SoC支援車載娛樂功能

聯合報／ 特派記者簡永祥／拉斯維加斯9日電
高通與福斯集團簽署合作意向書，以高效能SoC支援先進的車載資訊娛樂功能。圖為高通在今年CES的展場。特派記者簡永祥／攝影
高通福斯集團（Volkswagen Group）今日宣布簽署一項長期供應協議合作意向書（LOI），目標在於提供由Snapdragon數位底盤解決方案驅動的先進資訊娛樂與連網功能。

根據該意向書，高通將擔任福斯集團推出軟體定義汽車（SDV）區域架構（zonal architecture）的主要技術供應商；該架構是由福斯集團與Rivian Automotive成立的合資公RV Tech為西半球市場所開發，高通將於2027年起為福斯集團提供支援資訊娛樂功能的高效能系統單晶片（SoCs）。

目前與高通的合作已涵蓋集團旗下由CARIAD與博世（Bosch）成立的自動駕駛聯盟（ADA），以加速高度自動駕駛技術的發展。這項協議強化了福斯集團整合關鍵零組件採購、並擴大半導體與人工智慧（AI）技術整合專業的策略，確保旗下所有車款皆能擁有具擴展性、且能滿足未來需求的行車解決方案。

福斯乘用車品牌採購董事會成員暨福斯集團擴展執行委員會成員Karsten Schnake表示：「新一代資訊娛樂解決方案與駕駛輔助系統，正日益成為福斯汽車產品差異化的關鍵要素，在車輛價值中的占比也大幅提升。隨著高通成為未來合作夥伴之一，我們得以確保長期取得這些技術所需的關鍵半導體。高通是全球領先的汽車半導體供應商之一，我們將延續這份值得信賴的合作關係，共同提升供應鏈的效率、穩定性與可預測性，同時增強我們在關鍵技術領域的開發能力。」

福斯集團與Rivian Automotive成立的合資公司——RV Tech（Rivian and Volkswagen Group Technologies），旨在運用Snapdragon Cockpit座艙平台，打造基於軟體定義汽車區域架構的沉浸式數位體驗。

搭載Snapdragon座艙平台的汽車，可提供由代理式AI驅動的體驗，能預判需求、即時調整，並主動提供協助—涵蓋從個人化的空調與座椅調整，到最佳化路線及多模態語音或手勢控制。

由CARIAD與博世成立的自動駕駛聯盟（ADA），將與福斯集團及高通技術公司合作，旨在利用高通最強大的汽車運算平台Snapdragon Ride Elite，推動自動駕駛技術的開發。其目標是打造一套基於AI的高度自動駕駛系統，該系統不僅可擴展到多個品牌與車款，且與軟體定義架構完全相容。Snapdragon Ride Elite採用端對端AI架構，可實現超低延遲的感測器處理與即時決策。

這項擬定的供應協議目前正由奧迪（AUDI AG）與福斯乘用車品牌（Volkswagen Passenger Cars）積極推動中，目標是達成全集團規模的影響力。

作為此擬訂協議的一部分，福斯集團旗下品牌也計畫把Snapdragon 5G數據機及射頻解決方案與車聯網（V2X）技術整合至新一代基於軟體定義汽車的車款中，進而實現超高速連網與即時通訊，打造更安全、更智慧且連網更快的駕駛體驗。

福斯 高通 自動駕駛

