第20屆「資安技能金盾獎」 金盾賽事 成為我資安人才養成重要推手

為培育我國實戰型資安人才，由數發部資安署主辦的第20屆「資安技能金盾獎」決賽，9日在台北文創大樓盛大舉辦，由來自全台各地的46支頂尖隊伍共同角逐榮耀，並廣邀歷屆參賽者擴大辦理20周年紀念活動。

本屆金盾獎賽事自報名即掀起熱潮，初賽共吸引220隊組隊參賽，創下歷屆新高，展現學生對於投入資安領域的高度熱忱。決賽透過搶旗攻防賽(CTF)模式，以「解謎」與情境實作題型設計，參賽隊伍需於有限時間內儘速破解任務以獲取高分。

決賽最終分別由國立陽明交通大學「BambooB33F」、桃園市立武陵高級中學及臺北市數位實驗高級中等學校聯隊「從缺」分別奪下大專校院組、國高中組冠軍，並由國家安全會議諮委李育杰、數位發展部長林宜敬、國家科學及技術委員會副主委陳炳宇等人親臨現場為學生加油並頒發獎項。

為慶祝金盾獎邁入20周年的重要里程碑，現場同時辦理回顧特展，其中圖文展區以大事記翻牆、語錄牆等方式，展出金盾獎重要里程碑，並讓歷屆參賽者共同投稿分享心路歷程；資安闖關體驗活動則透過立體拼圖、眼疾手快抓棍、IG限動打卡等互動活動設計，增進與會人員交流熱度。

數位發展部資通安全署表示，本屆金盾獎亮點為強化跨世代交流與回顧歷屆競賽成果，除首次由過往獲獎選手以「出題團隊」身分參與考題設計，從參賽者轉化為人才培育角色傳承實戰經驗，並擴大邀請決賽隊伍指導老師、昔日得獎隊伍代表及多位資安教育推動者與會，共同見證金盾20年的豐碩成果。

資安署進一步指出，因應政府與企業數位轉型之AI新時代，針對資安人才的需求將持續成長，金盾獎透過競賽機制的趣味化引導方式，可以有效吸引年輕學子深入瞭解資安專業技術領域，並增強寶貴的攻防實戰經驗。

數發部將持續推動資安相關大型賽事，偕同各部會共同推動下一代資安人才培育，建立完善的資安學習環境，讓更多學生能因興趣啟蒙而投入政府機關與各領域產業資安，成為守護臺灣資安的關鍵力量。