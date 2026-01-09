第20屆資安技能金盾獎決賽 林宜敬勉勵學子投身產業
第20屆資安技能金盾獎決賽今天登場，國立陽明交通大學隊伍「BambooB33F」奪下大專校院組冠軍。數發部長林宜敬表示，資安工作不僅充滿趣味，也對國家至關重要，他勉勵在場學子未來投入資安產業，共同守護國家資安。
數發部資安署主辦第20屆資安技能金盾獎決賽，今天在台北文創大樓舉行，由國立陽明交通大學隊伍「BambooB33F」、桃園市立武陵高級中學與台北市數位實驗高級中等學校聯隊「從缺」分別奪下大專校院組、國高中組冠軍。
林宜敬致詞表示，資安是一種非常有趣的工作，也是一個很大的產業，同時，還能夠保衛國家；他也勉勵在場學子保持對資安的興趣，未來投入資安產業。
資安署指出，本屆金盾獎賽事從報名就掀起熱潮，初賽共吸引220隊組隊參賽，創下歷屆新高，展現學生對於投入資安領域的高度熱忱。決賽透過搶旗攻防賽（CTF）模式，以「解謎」與情境實作題型設計，參賽隊伍需在有限時間內儘速破解任務以獲取高分。
資安署表示，因應政府與企業數位轉型的人工智慧（AI）新時代，針對資安人才的需求將持續成長，金盾獎透過競賽機制的趣味化引導方式，可以有效吸引年輕學子深入瞭解資安專業技術領域，並增強寶貴的攻防實戰經驗。
數發部強調，將持續推動資安相關大型賽事，偕同各部會共同推動下一代資安人才培育，建立完善的資安學習環境，讓更多學生能因興趣啟蒙而投入政府機關與各領域產業資安，成為守護台灣資安的關鍵力量。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 CES 2026／掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、5人共用每月54元
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言