母子公司都幸福！中華電信五度榮獲人力銀行幸福企業金獎

中華電信（2412）9日表示，五度榮獲「1111人力銀行2025年幸福企業」金獎肯定，集團子公司神腦國際（2450）、宏華國際亦同步獲得金獎，展現中華電信以「共好共榮」為核心、由母公司帶動子公司共同推進的幸福職場成果，集團齊獲殊榮，不僅是對長期投入的肯定，更是持續精進的動力。

中華電信長年致力打造幸福職場，提供同仁成家、生育、教養到高齡照護等不同人生階段皆能獲得穩定而實質的支持；同時透過連結感、安全感、成就感、幸福感四大有感支持行動，建構全方位幸福職場體驗，包含2026年起新增身心調適假及生日假，每人定額加薪2,400元(平均調幅優於3%)、調增每月交通津貼為2,500元，及加發2萬元一次性獎勵金，與同仁共享經營成果，凝聚向心力，打造可長可久的人才永續。集團子公司亦秉持中華電信集團「共好共榮」願景，以各自業務特性深化幸福職場作為，攜手擴大集團影響力。

2026年中華電信加薪、加津貼、加激勵獎金外，休假」福利更受關注，新增身心調適假三天、生日假一天，原本事假七天只有前五天支薪，2026年起將改成七天事假都有薪水，家庭照顧價可延長七天無薪而不影響獎金，而首年加入公司的同仁原本沒有特休假，特別把低於三天特休的同仁，保證至少有三天特休假。

根據統計，中華電信自2022年起調薪，加計2026年調薪幅度，共調薪1.26%及每人定額加薪10,400元。2024年、2025年新增伙食津貼共3,000元，2025年、2026年連兩年新增交通津貼共2,500元，總計每個月光是定額加薪、各類津貼達15,900元。中華電信自2021年開始加發一次性獎金，包含2026年爭取至少1.5萬元獎金，六年共發出超過8萬元。

中華電信旗下神腦國際響應集團共好，深化多元賦能。除提供優於法規的年度健檢與托兒資源，建構完善身心照護網；更設立由身障工程師組成的授權維修中心，展現「專業不受限」的多元共融（DEI）價值，營造溫暖與專業並重的文化，幫助人才持續成長，攜手共創永續未來。

中華電信子公司宏華國際則力行共好同行有感，育兒支持再加碼。除增加產假天數、推動企業托育學費優惠及保障每日60分鐘哺（集）乳時間，並新增生日假、新人便利假與資深員工榮譽假，照顧員工於不同職涯階段的多元需求；同時，舉辦家庭日活動深化家庭連結，安排主管參與員工關懷培訓課程，落實友善職場文化。

中華電信表示，未來將持續以員工為本、集團共同精進支持員工與家庭的各項措施，讓幸福職場成為日常、讓永續發展更具韌性，一同穩健前行、共創更好的未來。