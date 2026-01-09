一年發出600萬育兒津貼！遠傳六度獲「幸福企業」金獎

1111人力銀行公布「2025幸福企業」評選結果，遠傳（4904）從全台逾4200家企業中脫穎而出，榮獲「幸福企業金獎」，是全台唯一連續六屆獲此殊榮的電信業者。遠傳同時也入選今年首度增設的「生育獎勵與育兒支持」優良企業，充分展現遠傳長期推動幸福職場的努力與成果。

1111人力銀行「2025幸福企業」票選共有4,243家企業參與，歷經初審、網路票選、秘密客評比等程序，最後僅約13%的企業能獲得金獎肯定。本屆更特別聚焦在企業在少子化趨勢下，提供的產假、育兒津貼及彈性工時等育兒支持措施，遠傳在家庭友善上表現亮眼，獲得高度肯定。

在育兒支持上，遠傳指出，提供優於法令的產假、產檢假、陪產假、優惠休假，並新增有薪「安心照顧假」，可用於同仁個人健康保健或家人的照顧上。此外，遠傳更提供準媽媽營養金、3萬元以上生育補助，並自2025年起新增育有6歲以下幼兒的員工，每年可領取1萬元育兒津貼，首年即發出逾600萬元，以實際行動減輕員工照顧家庭的負擔。

遠傳指出，以「關懷」為核心，積極回應員工家庭照顧需求，推動多項家庭友善措施，包含彈性工時和居家工作制度，讓同仁可依照自身需求調整上班時段，並依照職務與部門業務申請遠距工作，減少通勤壓力，讓時間運用更有效率，讓員工得以從容兼顧工作與家庭。

遠傳強調，重視員工健康，提供40歲以上員工每年免費健康檢查，並舉辦減重與運動比賽、補助運動型社團等，也邀請專業講師開設預防保健、骨骼肌肉、心理舒壓等課程，全面守護員工身心健康。同時，遠傳也提供持股信託、通話費補助、旅遊補助等多元福利，讓同仁感受滿滿幸福感。