創見連續12年獲頒「運動推手獎」
運動部今日舉辦「運動推手獎」頒獎，創見資訊同時榮獲「銅質獎」與「長期贊助獎」，並已連續第12年榮獲此獎項，「運動推手獎」旨在表揚長期支持體育運動、積極投入資源推動體育發展的企業與團體。
創見資訊自 2011 年開始投入青年運動發展，以 HBL 高中籃球聯賽作為校園體育贊助的起點，進而擴及高中體育總會主辦的全國國高中運動聯賽，至今已邁入第15個年頭，成為校園體育重要的支持力量。同時，創見亦長期關注基層棒球與偏鄉體育資源，自2015年啟動「偏鄉棒球種子計畫」，透過捐贈球衣、球具及舉辦棒球教學營，協助偏鄉學童建立健全訓練環境，近年更進一步擴及女子棒球培育，讓更多女孩得以在訓練、交流與觀賽等多元運動參與中成長。
截至目前計畫已遍及全台13縣市、27所國小，累計受惠學童達747位。此外，創見亦三度力挺U12世界盃少棒錦標賽，並邀請偏鄉少棒隊親臨現場觀賽，讓孩子們近距離感受國際賽事的氛圍，拓展運動視野，深化對棒球運動的熱情。
