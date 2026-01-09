快訊

貶值壓力齊聚 新台幣連3跌續創逾8個月新低

中央社／ 台北9日電
台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片
美元指數強勢走高，突破99大關，加上熱錢持續流出，加重新台幣貶值壓力，新台幣兌美元今天一路走弱，收在31.595元，貶值2.5分，續創逾8個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出25.795億美元的巨量。

美國最高法院關稅裁決可能即將出爐，美國今晚也將發布非農數據，投資人屏息以待，結果出爐前夕，美元指數應聲走強，突破99，主要亞幣全數倒地。央行統計，今天人民幣微跌0.02%，新台幣貶0.08%、韓元下挫0.51%、日圓跌0.64%。

新台幣兌美元今天以31.59元開盤，匯價火速跌破31.6元價位，最低觸及31.668元，再次刷新盤中波段低點，出口商午後蜂擁進場拋匯，跌幅隨之收斂，但收盤價31.595元仍創去年5月以來最低價。

外匯交易員指出，匯市仍在消化外資領取台積電股息後轉手匯出的龐大量能，壽險業也因會計匯率新制上路，美元買盤增加，加上地緣政治紛擾，市場避險情緒升高，鞏固美元指數，均為新台幣帶來貶值壓力。

交易員接著表示，新台幣匯價盤中已經貶破31.6元，這兩天出口商瘋狂進場拋匯，央行盤中適時提供流動性，才讓貶勢得以稍微踩煞車，交投因此爆出大量。

新台幣兌美元今天同步收週線，由於熱錢持續出走，本週累計貶值1.76角或0.56%，週線終止連2升。

外匯交易員指出，在外資沒有明顯回頭之前，新台幣難以止跌回升，美國即將公布去年12月非農就業數據，數據表現攸關聯準會後續降息策略，投資人也高度關注美國最高法院對川普政府關稅合法性如何裁決，市場對消息面的解讀可能帶來波動，短線新台幣估震盪偏貶，緩步靠向31.7元。

