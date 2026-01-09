振華電擬以不高於5.92億元投資誠拓興業 取得誠拓興業49.375%股份

工業電腦廠振樺電（8114）9日公告，擬以不高於5.92億元投資誠拓興業股份有限公司，取得誠拓興業49.375%股份。取得股權具體目的或用途是長期投資。

振樺電之前指出，2025年上半年營收遠超過下半年，預期2026年可望恢復正常，上、下半年呈現四比六。其中，半導體AI測試設備仍將延續動能，該公司對未來成長性的評估，長期目標維持「每兩年營收移動平均成長」作為努力方向。

此外，針對記憶體缺貨漲價的影響，振樺電指出，對品牌商振樺電而言，會定期修訂報價並跟客戶充分溝通，採購單位也因應相關缺貨有提早因應，成本上幾乎都可以轉嫁給客戶，整體對毛利率影響相當有限。