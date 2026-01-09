快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

振華電擬以不高於5.92億元投資誠拓興業 取得誠拓興業49.375%股份

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

工業電腦廠振樺電（8114）9日公告，擬以不高於5.92億元投資誠拓興業股份有限公司，取得誠拓興業49.375%股份。取得股權具體目的或用途是長期投資。

振樺電之前指出，2025年上半年營收遠超過下半年，預期2026年可望恢復正常，上、下半年呈現四比六。其中，半導體AI測試設備仍將延續動能，該公司對未來成長性的評估，長期目標維持「每兩年營收移動平均成長」作為努力方向。

此外，針對記憶體缺貨漲價的影響，振樺電指出，對品牌商振樺電而言，會定期修訂報價並跟客戶充分溝通，採購單位也因應相關缺貨有提早因應，成本上幾乎都可以轉嫁給客戶，整體對毛利率影響相當有限。

振樺電 營收

延伸閱讀

記憶體AI概念股變「航運翻版」？南亞科跌停炸鍋…網揭兩大關鍵：主力過年要用錢

好讀周報／宜蘭外海「隱沒帶地震」深夜強震 日本也可感受到

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

廣達12月營收近翻倍！網卻悲觀：老AI利多早反應、營收再好也難噴

相關新聞

貶值壓力齊聚 新台幣連3跌續創逾8個月新低

美元指數強勢走高，突破99大關，加上熱錢持續流出，加重新台幣貶值壓力，新台幣兌美元今天一路走弱，收在31.595元，貶值...

受惠3奈米製程大爆單 台積電去年合併營收3兆8090億元創史上新高

台積電今（9）日公布2025年12月合併營收約為新台幣3350.3億元，月減2.5%，但為歷史第三高，年增20.4%；累...

輝達 Vera Rubin 設計改變掀波 法人仍正面看待這幾檔

輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。法人認為，「事情並非如你...

台積電營收／去月12月3,350億元月減2.5%…第4季超標全年3.8兆元創高

台積電9日公布2025年12月營收報告。2025年12月合併營收約為新台幣3,350億300萬元，較上月減少了2.5%，...

耕興：完成全球首件 FCC 認可 Wi‑Fi 8 核心晶片測試

耕興（6146）9日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 CES ...

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。