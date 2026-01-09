把AI帶入用戶生活！台灣大八成門市人員化身「AI 科技顧問」
台灣大哥大（3045）9日表示，因應 AI 工具快速更新、裝置功能日益複雜，myfone 門市持續強化「顧問式」服務，由門市同仁協助用戶把需求講清楚、把選擇變簡單，同時已連續 14 年通過瑞士「SGS Qualicert 國際服務驗證」，用第三方標準替用戶把關服務一致性；目前全台 myfone 門市約八成一線同仁完成「科技顧問」專業認證，讓科技協助民眾把複雜裝置與工具化繁為簡，更好用、也更貼近生活。
台灣大哥大以AI為核心，從AI應用、AI裝置到AI驅動的顧問式服務共三個層面，協助用戶把AI實際用進生活。
應用面部分，台灣大表示，與Perplexity 獨家合作，已成功協助近40萬名用戶免費升級Pro版本，用戶可用於查資料、寫作整理、規劃旅遊等情境，把「大海撈針」變成「直接抓重點」。
裝置方面，台灣大指出，推動「King of Mobile」計畫，引進多款AI手機與穿戴裝置，滿足用戶多元使用需求。
在門市服務面，台灣大積極推動「AI 智慧生活課程」，內容涵蓋 AI 終端操作、旅遊行程規劃與工作應用等情境，整體滿意度達96%；參與學員年齡上至70歲、下至7歲，課後回饋多認為「學完就能用」。
台灣大分享，在台北三峽直營門市，曾有顧客對 HTC VIVE Eagle AI 眼鏡用途感到困惑並擔心操作門檻；門市科技顧問以實際情境示範，一聲口令即可拍攝外文菜單並即時翻譯，讓顧客當場理解出國點餐等情境的使用方式，並同步說明與手機連動操作，降低「買回去不會用」的疑慮。此外，中壢元化加盟門市方面，則有用戶面對資費方案、產品規格與優惠條件難以取捨；門市夥伴先釐清每月用量、常用情境與預算上限，再將選項收斂為 2 至 3 個可比較方案，逐一說明差異與總成本，協助用戶更快做出合適選擇。
