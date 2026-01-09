新唐攜手工研院 加速百工百業邊緣AI落地

IC設計廠新唐科技今天宣布，攜手工研院推動軟硬整合的邊緣AI解決方案，協助製造、智慧建築、醫療照護等多元場域，加速百工百業快速導入AI，讓AI落地於現場設備與商業流程。

新唐科技發布新聞稿表示，將旗下工具鏈、模型與開發板模組化，與工研院的晶片暨系統整合服務平台計畫一同建立TinyML微型運算平台，協助中小企業以最低門檻完成概念驗證，走向試量產並擴大複製，同時推動AI專家與領域專家的「雙腦協作」，提升專案成功率。

新唐科技指出，將以AI微控制器（MCU）M55M1為核心，將安謀（Arm）Cortex-M55與Arm Ethos-U55整合於單晶片，提供每秒約110GOP的CNN/DNN推論加速能力。

新唐科技表示，將與工研院優先聚焦製造業產線的邊緣偵測、智慧建築的人流偵測與節能控制、醫療與長照的邊緣告警等應用。