中華電信獲CDP氣候評比「A級」三連霸 再創永續里程碑

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）繼2023與2024年後，再度於2025年CDP國際氣候評比榮獲最高等級「A級」，締造氣候變遷領導級別三連霸的輝煌紀錄。中華電信董事長簡志誠表示，透過AI智慧技術優化營運，能有效讓營收增長與碳排放量脫鉤，實現營運成長與減碳雙贏的成效。未來更將以「精簡、務實、智慧」的策略精進永續作為，帶領團隊並與全球夥伴共創低碳、綠色的數位未來。

全球氣候變遷趨勢加速，電信業身為資訊通訊基礎產業，不僅肩負數位連結責任，更在能源轉型與淨零減碳中扮演關鍵角色。近年國際電信企業積極制定淨零路徑、提升能源效率並擴大使用再生能源，以回應《巴黎協定》及全球科學減量基準壓力。中華電信表示在這股淨零浪潮中持續領先，彰顯台灣電信業於國際永續版圖的高度及能見度。

中華電信早在2008年即導入溫室氣體盤查制度，依循GHG Protocol與ISO14064-1標準，執行全公司碳盤查並通過第三方查驗，成為國內首家取得ISO14064-1查驗聲明書的電信業者，迄今已連續18年完成100%營運據點盤查，並擴展至價值鏈，建立透明且完整的碳管理基礎。公司在2025年CDP氣候變遷問卷16項評分模組中，超過80%題組獲得最高A級評等，同時在價值鏈相關評分項目取得顯著進展。

近年，中華電信身為資通訊領導者，在穩健推動營運成長的同時，實踐淨零與數位轉型雙軸發展，更領先落實碳管理，2024年範疇一與範疇二碳排放量較2020年基準年減少逾20.9%，超越原訂10.1%減量目標。

