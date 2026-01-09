SEEQC建立美台量子運算生態系 攜手金寶、工研院及台大加速商業化

美國量子運算大廠SEEQC 9日宣布建立全新的美台量子技術生態系，匯聚領先的半導體、電子產品及學術合作夥伴，旨在加速單磁通量子（SFQ）技術的量子運算平台進入商轉階段。SEEQC 會將其核心量子架構與智慧財產權（IP）保留在美國，由台灣合作夥伴的進行重大戰略投資，進一步加深美台兩地數十年來的技術合作。

SEEQC 是晶片整合低溫電子設備量子電腦的先驅，也是量子處理技術的領先供應商，執行長 John Levy 表示，台灣是全球IC製造、封裝與設計的重心，也是現代晶片製造最先進能力持續演進的地點。對於能在這份傳承之上，致力於實現運算的下一次飛躍——將量子與古典系統整合於單一晶片中，而感到自豪。SEEQC 正透過結合台灣無與倫比的半導體實力與自家的數位量子控制 IP 及系統級架構，開發次世代量子運算系統單晶片（SoC）。而透過與金寶電子（2312）（Kinpo）、工研院（ITRI）及國立台灣大學（NTU）（並與加州大學柏克萊分校合作）等產、研、學三方的合作，將深化美台長期的技術聯盟，為量子時代奠定同盟基礎。

SEEQC 已建立一個跨足先進電子、半導體製程開發及 CMOS 晶片設計的網絡，以支持其開發全整合晶片式量子電腦的藍圖。三位合作夥伴則各自負責擅長的技術領域，首先金寶將負責共同開發可擴展的常溫電子設備，而工研院則負責支援超導晶片製造，台灣大學則透過強大的學術研究能力為 SEEQC 的 SFQ 處理器研發高速 CMOS 電子介面。

SEEQC 技術長、出生於台灣的韓曙健（Shu-Jen Han）表示，SEEQC 是首家展示具有晶片級低溫控制與讀取電子設備的可擴展量子電腦公司，而台灣則擁有全球最密集的半導體專業知識，從先進電子到封裝與大規模製造，SEEQC會將兩者相結合，將核心量子技術保留在美國，同時戰略性地利用台灣世界領先的製造與電子能力來加速商業化。

SEEQC 與金寶正共同開發專為 SEEQC 的 SFQ 控制晶片設計、具備成本效益的常溫電子設備。金寶不僅是技術合作夥伴，也是 SEEQC 的戰略投資者。

金寶集團技術長李安迪表示：「SEEQC 的晶片級方案需要能在大規模運行中展現可靠性的精密電子設備。我們的製造與量測專長與 SEEQC 的數位量子架構相輔相成，助力其走向商業部署。」