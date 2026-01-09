快訊

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

SEEQC建立美台量子運算生態系 攜手金寶、工研院及台大加速商業化

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

美國量子運算大廠SEEQC 9日宣布建立全新的美台量子技術生態系，匯聚領先的半導體、電子產品及學術合作夥伴，旨在加速單磁通量子（SFQ）技術的量子運算平台進入商轉階段。SEEQC 會將其核心量子架構與智慧財產權（IP）保留在美國，由台灣合作夥伴的進行重大戰略投資，進一步加深美台兩地數十年來的技術合作。

SEEQC 是晶片整合低溫電子設備量子電腦的先驅，也是量子處理技術的領先供應商，執行長 John Levy 表示，台灣是全球IC製造、封裝與設計的重心，也是現代晶片製造最先進能力持續演進的地點。對於能在這份傳承之上，致力於實現運算的下一次飛躍——將量子與古典系統整合於單一晶片中，而感到自豪。SEEQC 正透過結合台灣無與倫比的半導體實力與自家的數位量子控制 IP 及系統級架構，開發次世代量子運算系統單晶片（SoC）。而透過與金寶電子（2312）（Kinpo）、工研院（ITRI）及國立台灣大學（NTU）（並與加州大學柏克萊分校合作）等產、研、學三方的合作，將深化美台長期的技術聯盟，為量子時代奠定同盟基礎。

SEEQC 已建立一個跨足先進電子、半導體製程開發及 CMOS 晶片設計的網絡，以支持其開發全整合晶片式量子電腦的藍圖。三位合作夥伴則各自負責擅長的技術領域，首先金寶將負責共同開發可擴展的常溫電子設備，而工研院則負責支援超導晶片製造，台灣大學則透過強大的學術研究能力為 SEEQC 的 SFQ 處理器研發高速 CMOS 電子介面。

SEEQC 技術長、出生於台灣的韓曙健（Shu-Jen Han）表示，SEEQC 是首家展示具有晶片級低溫控制與讀取電子設備的可擴展量子電腦公司，而台灣則擁有全球最密集的半導體專業知識，從先進電子到封裝與大規模製造，SEEQC會將兩者相結合，將核心量子技術保留在美國，同時戰略性地利用台灣世界領先的製造與電子能力來加速商業化。

SEEQC 與金寶正共同開發專為 SEEQC 的 SFQ 控制晶片設計、具備成本效益的常溫電子設備。金寶不僅是技術合作夥伴，也是 SEEQC 的戰略投資者。

金寶集團技術長李安迪表示：「SEEQC 的晶片級方案需要能在大規模運行中展現可靠性的精密電子設備。我們的製造與量測專長與 SEEQC 的數位量子架構相輔相成，助力其走向商業部署。」

控制晶片 金寶 半導體

延伸閱讀

台積高通訂單 三星瓜分…打破晶圓一哥獨家操刀旗艦晶片局面

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片

量子覺知手札／誰決定性價比？

相關新聞

台積電營收／去月12月3,350億元月減2.5%…第4季超標全年3.8兆元創高

台積電9日公布2025年12月營收報告。2025年12月合併營收約為新台幣3,350億300萬元，較上月減少了2.5%，...

受惠3奈米製程大爆單 台積電去年合併營收3兆8090億元創史上新高

台積電今（9）日公布2025年12月合併營收約為新台幣3350.3億元，月減2.5%，但為歷史第三高，年增20.4%；累...

輝達 Vera Rubin 設計改變掀波 法人仍正面看待這幾檔

輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。法人認為，「事情並非如你...

耕興：完成全球首件 FCC 認可 Wi‑Fi 8 核心晶片測試

耕興（6146）9日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 CES ...

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取...

CES各界拚場！安謀揭示三大 AI 領域發展核心動能

各大廠在CES展秀肌肉，矽智財大廠安謀(Arm)也公布對2026年CES展的重點觀察，認為有三大趨勢將成為 AI 領域發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。