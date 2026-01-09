受惠3奈米製程大爆單 台積電去年合併營收3兆8090億元創史上新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電2025年全年合併營收約為新台幣3兆8090.54億元，年增31.6%。 圖/本報系資料照片
台積電今（9）日公布2025年12月合併營收約為新台幣3350.3億元，月減2.5%，但為歷史第三高，年增20.4%；累計2025年全年合併營收約為新台幣3兆8090.54億元，年增31.6%。

台積電累計去年第4季合併營收1兆461.17億元，首度超過兆元，季增5.7%，創單季新高，與去年全年營收同創新高。

法人指出，受惠3奈米製程大爆單，2奈米拉升速度比3奈米還快，今年營收呈現逐季走，單季兆元營收將成常態，全年營收和獲利也將再締造新猷。

台積電訂15日舉行法說會，公布去年第4季獲利及本季營收展望，以及全年資本支出，更將是全球投資圈矚目焦點。

