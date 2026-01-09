輝達 Vera Rubin 設計改變掀波 法人仍正面看待這幾檔

輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。法人認為，「事情並非如你所想像」，貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、台燿（6274）、台光電（2383）等展望仍正向，拉回可擇機布局。

金控旗下投顧法人分析，輝達提到Vera Rubin伺服器機箱採無線設計，部分連接線材由midplane取代，優勢在於大幅縮短ODM組裝及後續測試時間，市場擔憂Vera Rubin新設計將衝擊伺服器連接線材採用。

但所謂「無線纜」概念已討論一段時間，主要指運算托盤內部密集的高速傳輸線及低功耗線材。貿聯-KY主要供應外部的高電流線材、連接器及AEC，相關線材需求不會消失，反而隨功率提升帶動需求增加。

其次，Vera Rubin採無風扇、全液冷系統，運作時進水溫度為攝氏45度，無需使用冷水機預冷，搭配水塔、風扇或其他氣冷元件，無需依賴冷水機或冰水機組將水溫快速降至攝氏10度以下。

法人表示，Vera Rubin同樣採用液冷，機櫃內水冷板、快接頭、分歧管、 CDU/Sidecar 等液冷元件仍為必要組件，對奇鋐及Sidecar主要供應商台達電並無影響。

此外，JY Industry Insights最新報告指出，輝達下一代Rubin平台硬體規格可能下修，包括CPX由M9降至M8、CX9由M9大幅下修至M7，Midplane原規畫M9，可能改為M8+LK2或M8.5。

法人指出，目前CPX屬客戶選配，對整體市值影響有限。另對CX9網卡元件由M9降至M7的重大下修持保留態度。

中長期來看，材料規格升級趨勢仍將持續，以因應AI算力及高速需求，對於降規的反應應視為短期利空。CPX及Midplane屬產業新增項目，中長期向上趨勢不變，維持對台光電買進評等，台燿非屬輝達供應鏈，受影響有限， 股價下跌屬錯殺，具備良好買點。