快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

輝達 Vera Rubin 設計改變掀波 法人仍正面看待這幾檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。（路透）
輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。（路透）

輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。法人認為，「事情並非如你所想像」，貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、台燿（6274）、台光電（2383）等展望仍正向，拉回可擇機布局。

金控旗下投顧法人分析，輝達提到Vera Rubin伺服器機箱採無線設計，部分連接線材由midplane取代，優勢在於大幅縮短ODM組裝及後續測試時間，市場擔憂Vera Rubin新設計將衝擊伺服器連接線材採用。

但所謂「無線纜」概念已討論一段時間，主要指運算托盤內部密集的高速傳輸線及低功耗線材。貿聯-KY主要供應外部的高電流線材、連接器及AEC，相關線材需求不會消失，反而隨功率提升帶動需求增加。

其次，Vera Rubin採無風扇、全液冷系統，運作時進水溫度為攝氏45度，無需使用冷水機預冷，搭配水塔、風扇或其他氣冷元件，無需依賴冷水機或冰水機組將水溫快速降至攝氏10度以下。

法人表示，Vera Rubin同樣採用液冷，機櫃內水冷板、快接頭、分歧管、 CDU/Sidecar 等液冷元件仍為必要組件，對奇鋐及Sidecar主要供應商台達電並無影響。

此外，JY Industry Insights最新報告指出，輝達下一代Rubin平台硬體規格可能下修，包括CPX由M9降至M8、CX9由M9大幅下修至M7，Midplane原規畫M9，可能改為M8+LK2或M8.5。

法人指出，目前CPX屬客戶選配，對整體市值影響有限。另對CX9網卡元件由M9降至M7的重大下修持保留態度。

中長期來看，材料規格升級趨勢仍將持續，以因應AI算力及高速需求，對於降規的反應應視為短期利空。CPX及Midplane屬產業新增項目，中長期向上趨勢不變，維持對台光電買進評等，台燿非屬輝達供應鏈，受影響有限， 股價下跌屬錯殺，具備良好買點。

輝達 台達電 台光電

延伸閱讀

Google母公司市值 超越蘋果

AI鏈熄火…台股創高拉回 輝達H200銷陸一度傳卡關…衝擊概念股

散熱族群 大摩力挺

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

相關新聞

台積電營收／去月12月3,350億元月減2.5%…第4季超標全年3.8兆元創高

台積電9日公布2025年12月營收報告。2025年12月合併營收約為新台幣3,350億300萬元，較上月減少了2.5%，...

殺傷力不輸稀土！中國卡死白銀 「逐單審查」台廠成本飆升

揮別動盪的2025年，2026年的開春便顯得一片肅殺。中國竟複製了「稀土模式」，自元旦起正式管制白銀出口。或許大眾會直覺認為「與我何干？」但產業界卻早已聞之色變，連特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（E

輝達 Vera Rubin 設計改變掀波 法人仍正面看待這幾檔

輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。法人認為，「事情並非如你...

耕興：完成全球首件 FCC 認可 Wi‑Fi 8 核心晶片測試

耕興（6146）9日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 CES ...

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取...

CES各界拚場！安謀揭示三大 AI 領域發展核心動能

各大廠在CES展秀肌肉，矽智財大廠安謀(Arm)也公布對2026年CES展的重點觀察，認為有三大趨勢將成為 AI 領域發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。