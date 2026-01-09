台積電營收／去月12月3,350億元月減2.5%…第4季超標全年3.8兆元創高

台積電9日公布2025年12月營收報告。2025年12月合併營收約為新台幣3,350億300萬元，較上月減少了2.5%，較去年同期增加了20.4%，創歷年同期新高。法人推估，第4季美元財測超標。台積電累計2025年1至12月營收約為新台幣3兆8,090億5,400萬元，較去年同期增加了31.6%，則創新高紀錄。

法人先前推估，台積電12月營收約2925億元至3109億元上下，實際表現優於預期，除了匯率有利因素，預估美元財測也可望超標。實際數據待公司法說會公布。

法人先前已看好，台積電在10月與11月累計營收估達約美元財測七成下，第4季財測可望超標，換算新台幣單季營收將首破兆元，改寫新紀錄，實際表現已優於預期。

由於台積電先前法說會上釋出展望，台積電預估第4季美元營收322至334億美元，中間值季減1%至328億美元，不過財測高標仍有機會創高呈現較第3季331億美元季增。匯率假設新台幣兌美元30.6，毛利率59-61%，營益率49-51%。

台積電今年10月及11月營收累計已達7110.87億元，法人推估，台積電第4季新台幣營收高標約1兆220.4億元，低標9853.2億元，中間值約1兆36.8億元，換算10-11月已達到美元財測約近七成，預期台積電第4季美元財測目標應可順利達成，甚至有機會優於預期，並預估新台幣單季營收將首破兆元，實際表現略優於在預估。