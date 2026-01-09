耕興：完成全球首件 FCC 認可 Wi‑Fi 8 核心晶片測試

耕興（6146）9日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 CES 2026 發表之 Filogic 8000 系列晶片完成關鍵測試，成為全球最早支援 Wi‑Fi 8 產品通過美國FCC 認可的檢測機構。

聯發科選擇耕興執行此全球首案，仰賴公司長期累積的技術能力、案件經驗與檢測專業，持續站在新世代無線技術導入最前沿。Wi‑Fi 8 對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，使測試流程複雜度顯著增加。Wi-Fi 8 是未來實體 AI 普及的關鍵基礎設施。它透過大幅降低成本（相較於 5G），提供了工業級的穩定性。未來的實體AI 終端裝置會採用 「戶外 5G + 室內 Wi-Fi 8」 的雙模混合策略，但在絕大多數的室內場景（工廠、家庭、辦公室）中，Wi-Fi 8 將是應用於實體 AI終端的主力產品。

耕興已率先掌握 Wi‑Fi 8 測試能力，未來全球各大網通廠相關晶片模組或產品送測，公司最有機會承接大量測試訂單，未來將持續掌握新一代高階網通龐大檢測商機。