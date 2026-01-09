快訊

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

預言 Joeman 翻車成名！星座專家白瑜遭控「與已婚男泡湯」 6點聲明喊告

耕興：完成全球首件 FCC 認可 Wi‑Fi 8 核心晶片測試

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耕興日前受邀法說會公司談到AI終端應用檢測成長趨勢。圖為耕興董事長特助代理發言人周煒哲。記者尹慧中／攝影
耕興日前受邀法說會公司談到AI終端應用檢測成長趨勢。圖為耕興董事長特助代理發言人周煒哲。記者尹慧中／攝影

耕興（6146）9日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 CES 2026 發表之 Filogic 8000 系列晶片完成關鍵測試，成為全球最早支援 Wi‑Fi 8 產品通過美國FCC 認可的檢測機構。

聯發科選擇耕興執行此全球首案，仰賴公司長期累積的技術能力、案件經驗與檢測專業，持續站在新世代無線技術導入最前沿。Wi‑Fi 8 對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，使測試流程複雜度顯著增加。Wi-Fi 8 是未來實體 AI 普及的關鍵基礎設施。它透過大幅降低成本（相較於 5G），提供了工業級的穩定性。未來的實體AI 終端裝置會採用 「戶外 5G + 室內 Wi-Fi 8」 的雙模混合策略，但在絕大多數的室內場景（工廠、家庭、辦公室）中，Wi-Fi 8 將是應用於實體 AI終端的主力產品。

耕興已率先掌握 Wi‑Fi 8 測試能力，未來全球各大網通廠相關晶片模組或產品送測，公司最有機會承接大量測試訂單，未來將持續掌握新一代高階網通龐大檢測商機。

Wi‑Fi 晶片

延伸閱讀

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

馬斯克：陸AI優勢 電力最關鍵…估今年發電量可能達美國三倍

滬GPU四小龍 又一家上市

台積高通訂單 三星瓜分…打破晶圓一哥獨家操刀旗艦晶片局面

相關新聞

台積電營收／去月12月3,350億元月減2.5%…第4季超標全年3.8兆元創高

台積電9日公布2025年12月營收報告。2025年12月合併營收約為新台幣3,350億300萬元，較上月減少了2.5%，...

殺傷力不輸稀土！中國卡死白銀 「逐單審查」台廠成本飆升

揮別動盪的2025年，2026年的開春便顯得一片肅殺。中國竟複製了「稀土模式」，自元旦起正式管制白銀出口。或許大眾會直覺認為「與我何干？」但產業界卻早已聞之色變，連特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（E

輝達 Vera Rubin 設計改變掀波 法人仍正面看待這幾檔

輝達執行長黃仁勳在CES展釋出Vera Rubin平台設計改變訊息，引發AI供應鏈股價劇烈波動。法人認為，「事情並非如你...

耕興：完成全球首件 FCC 認可 Wi‑Fi 8 核心晶片測試

耕興（6146）9日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的Wi‑Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 CES ...

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取...

CES各界拚場！安謀揭示三大 AI 領域發展核心動能

各大廠在CES展秀肌肉，矽智財大廠安謀(Arm)也公布對2026年CES展的重點觀察，認為有三大趨勢將成為 AI 領域發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。