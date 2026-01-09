快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

中央社／ 新竹9日電

測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取得美國聯邦通訊委員會（FCC）證書。

耕興發布新聞稿指出，Wi-Fi 8是未來實體人工智慧（AI）普及的關鍵基礎設施，不僅較5G大幅降低成本，並提供工業級的穩定性。未來的實體AI終端裝置可能會採用「戶外5G、室內Wi-Fi 8」的雙模混合策略，在工廠、辦公室及家庭等大多數室內場景中，Wi-Fi 8將是應用於實體AI終端的主力產品。

耕興表示，目前已具備Wi-Fi 8測試能力，未來各大網通廠相關晶片模組或產品送測，耕興應可掌握新一代高階網通檢測商機。

耕興指出，Wi-Fi 8對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，使得測試流程複雜度顯著增加，可望為未來營運注入成長動能。

Wi-Fi 網通廠 AI

延伸閱讀

MLB／慶祝美國250歲生日 明星賽落腳費城別具意義

川普擬收併格陵蘭 傳丹麥官員赴白宮釐清立場

AI鏈熄火…台股創高拉回 輝達H200銷陸一度傳卡關…衝擊概念股

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

相關新聞

殺傷力不輸稀土！中國卡死白銀 「逐單審查」台廠成本飆升

揮別動盪的2025年，2026年的開春便顯得一片肅殺。中國竟複製了「稀土模式」，自元旦起正式管制白銀出口。或許大眾會直覺認為「與我何干？」但產業界卻早已聞之色變，連特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（E

台積高通訂單 三星瓜分…打破晶圓一哥獨家操刀旗艦晶片局面

高通執行長艾蒙證實，正與三星集團旗下三星半導體洽談2奈米晶圓代工。業界指出，高通此舉是五年來重新與三星先進製程合作，讓三...

廣達營收猛 12月單月跳增41%…AI伺服器訂單看到明年

廣達昨（8）日公布2025年12月合併營收2,724.95億元，創新高，首度站上2,000億元大關，月增逾41%，年增9...

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取...

CES各界拚場！安謀揭示三大 AI 領域發展核心動能

各大廠在CES展秀肌肉，矽智財大廠安謀(Arm)也公布對2026年CES展的重點觀察，認為有三大趨勢將成為 AI 領域發...

皇將深化韓國市場布局 平澤打造為先進製造與研發據點

皇將（4744） 持續推進全球化市場布局，宣布將赴韓國平澤市設立製造與研發基地，作為未來亞洲市場的重要營運樞紐。皇將表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。