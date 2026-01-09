耕興協助聯發科 Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書
測試與驗證服務業者耕興今天宣布，協助IC設計廠聯發科的Wi-Fi 8平台Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試，取得美國聯邦通訊委員會（FCC）證書。
耕興發布新聞稿指出，Wi-Fi 8是未來實體人工智慧（AI）普及的關鍵基礎設施，不僅較5G大幅降低成本，並提供工業級的穩定性。未來的實體AI終端裝置可能會採用「戶外5G、室內Wi-Fi 8」的雙模混合策略，在工廠、辦公室及家庭等大多數室內場景中，Wi-Fi 8將是應用於實體AI終端的主力產品。
耕興表示，目前已具備Wi-Fi 8測試能力，未來各大網通廠相關晶片模組或產品送測，耕興應可掌握新一代高階網通檢測商機。
耕興指出，Wi-Fi 8對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，使得測試流程複雜度顯著增加，可望為未來營運注入成長動能。
