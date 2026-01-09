CES各界拚場！安謀揭示三大 AI 領域發展核心動能

各大廠在CES展秀肌肉，矽智財大廠安謀(Arm)也公布對2026年CES展的重點觀察，認為有三大趨勢將成為 AI 領域發展的核心動能，包括實體AI、邊緣AI，以及在部分場景中，這兩大技術趨勢正在加速融合。

安謀指出，在實體 AI方面，汽車、機器人及各類裝置可感知、理解現實環境，並在實際場景中安全可靠地運行。邊緣 AI方面，則是智慧持續地向使用者端遷移，在日常裝置上實現更即時、具隱私保障且個人化的體驗。另外，在部分場景中，這兩大技術趨勢正在加速融合，例如延展實境（XR）工具已成為實體 AI 的模擬訓練場域；機器人憑藉著數位孿生技術進行學習；穿戴裝置能精準預判使用者需求，各類裝置也可根據場景即時調整。

安謀也提到，2025 年是AI發展的關鍵轉捩點。那些曾經還在實驗探索階段的技術，如今已全面落實於汽車、消費性電子、智慧家庭系統及次世代機器人領域。智慧系統正朝著更聰明、更快速的方向演進，並加速融入人們的日常生活中。在所有技術落實的場景中，而Arm 運算平台做為核心算力基礎，提供關鍵的運算能力，協助各類裝置實現感知、推論與執行。

安謀表示，汽車製造商正加速從軟體定義車輛（SDV）向AI定義平台加速演進，將即時感知、預測能力與分秒必爭的決策機制視為核心基礎。這一趨勢已可在近期上市的自動駕駛技術堆疊中看見，例如電動汽車廠商Rivian自研的自動駕駛平台，搭載基於Arm運算平台打造的客製化晶片，為其未來車型及其他自動駕駛系統中，實現多元且先進的自動駕駛能力。

另外，特斯拉新一代AI5晶片同樣是基於Arm運算平台打造，其AI效能較上一代提升高達40倍。同時，基於Arm架構的輝達DRIVE Thor平台正在為WeRide L4級自動駕駛計程車（Robotaxi）GXR所搭載的聯想HPC 3.0高效能運算平台提供算力；Nuro、Wayve 與 Zoox等自動駕駛公司，也在特定營運區域內持續最佳化其自動駕駛服務。

安謀也指出，智慧正加速向日常消費裝置端遷移，無疑是貫穿整個 CES 2026 展館最直接的感受，而Arm運算平台正是讓這些體驗得以兼具速度、高效率與常時運作的關鍵。Windows on Arm可視為是這一趨勢的絕佳印證，到 2026 年時，各主要OEM與品牌商規畫推出的相關機型共計將超過 100 款。加上Arm原生應用生態系的持續擴展，Windows on Arm已正式躋身AI PC市場主流。

同時，邊緣 AI 正成為人們日常穿戴和使用的裝置中最直接可見的技術形態。在 CES 2026上亮相的穿戴裝置，展現智慧如何變得更加個人化且更便於攜帶，例如最新一代 Ray-Ban Meta智慧眼鏡即展現AI如何自然融入日常生活，且在不打擾使用者的前提下，提供免手持拍攝、語音互動操作與隱蔽式視覺提示。該眼鏡可與一款基於Arm CPU與Ethos-U55 NPU打造的腕戴式類神經控制手環配對使用，即使在嚴格的電源與散熱限制下，依然能持續運行空間 AI 與裝置端推論工作負載。

在另一方面，安謀也說，2026 年智慧家庭系統將變得更加聰明且更趨向於在裝置端完成。CES 2026展示互聯系統、照明裝置、攝影機和恆溫器如何滿足電源、隱私與可靠性方面的新需求。而下一階段的核心，則在於讓這些裝置以更有價值的方式協同工作。