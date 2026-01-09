AI導入求職更精準 人力銀行指企業回應數增2倍

近年來企業導入AI的速度明顯加快，不僅提升生產力，也改變用人策略，看準此一趨勢，1111人力銀行整合資料庫、產業趨勢與用戶行為分析，推出「AI找工作第一快」，結合AI工具與大數據，協助求職者大幅縮短求職時間、提升媒合成功率。

根據1111人力銀行統計，自從導入AI工具後，求職者主動投遞數量較過去增加2倍，企業回應邀約面試的數量也成長2倍以上，整體而言人才媒合效率大幅提升60%。

1111人力銀行發言人曾仲葳觀察，企業徵才已從過去「大量投遞、慢慢篩選」，轉為「精準搜尋、快速配對」，希望能更快找到符合需求的即戰力人才；相對地，求職者也不再願意耗費大量時間逐一篩選職缺，而是期待系統能主動推薦合適工作。

曾仲葳表示，過去求職常被形容為一場「長期消耗戰」，資訊不對等、反覆投遞、等待回覆，都容易累積焦慮感。「AI找工作第一快」的核心目的，就是協助求職者用更聰明的方式找工作，把時間花在真正有機會的職缺，減少無效嘗試。

「AI找工作第一快」整合多項AI求職工具，從搜尋、履歷到媒合一次到位，翻轉傳統求職流程。包括：

●求職AI小精靈：結合AI與職場知識庫，AI小精靈可即時回覆求職相關疑問。像是最基本的工作配對，可根據求職者期望的工作地點、職務即時配對適合的工作，減少「亂投履歷」的時間成本；求職常見QA也能一鍵輸出，甚至連勞基法都能信手拈來，職場疑問即時解答。

●AI履歷健檢：自動分析履歷內容，對照期望工作，透過大數據比對企業實際招募偏好，快速檢視履歷強項與不足，提供優化建議，提升被企業點閱與面試邀約的機率。

●AI自傳魔法師：整合學經歷、證照與技能，讓AI自動潤飾重點，生成清晰亮眼的專屬自傳。同時支援PDF履歷匯入，一鍵轉換成可編輯格式，免手動輸入更省時。

●AI職缺推薦：針對仍在摸索方向的求職者，提供職務建議與技能發展參考，降低轉職與跨領域的不確定感。透過AI輔助，求職者不再只是被動等待，而是能更主動、有效率地與企業接軌。